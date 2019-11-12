От редакции
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Самозанятость для всех или нет

Самозанятость для всех или нет

Правительство признало эксперимент с особым налоговым режимом для самозанятых успешным, но для самих предпринимателей это не вполне очевидно

Экспериментальный налоговый режим для работающих на себя россиян – самозанятых – решено уже в следующем году распространить на всю Россию, решило правительство. Если власти, получив небольшой рост числа самозанятых, основные вопросы для себя досрочно сняли, то россияне пока не получили возможности понять, можно ли доверять в этом эксперименте государству и зачем.

С начала 2019 г. в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, участвовавших в эксперименте (в рамках которого самозанятые с годовым заработком меньше 2,4 млн руб. платят 4% или 6% налога на профдоход), зарегистрировалось более 260 000 человек, отчитался в Кремле первый вице-премьер Антон Силуанов. Из них 18,7% – таксисты, 10% – арендодатели, 7% – строители. Более 50% зарегистрировавшихся – люди, которые впервые вышли из тени и раньше не платили налоги. Эксперимент с самозанятыми в этих четырех регионах можно признать удачным, резюмировал Силуанов, предложив с 2020 г. дать регионам право вводить у себя этот налоговый режим, с чем согласился премьер Дмитрий Медведев. Хорошо, договорились, подытожил президент Владимир Путин.

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