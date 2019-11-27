Какие политические риски несет самозанятость

Еще несколько лет назад в оппозиционных кругах было модно рассуждать о том, что сбор налогов через предприятия создает у граждан иллюзию того, что они лично государству ничего не платят, и потому претензий к власти и ее тратам у населения было гораздо меньше, чем должно было бы быть. В этой логике казалось вполне очевидным, что нынешняя власть, столь озабоченная своей популярностью, ни в коем случае не пойдет на расширение базы налогоплательщиков – прежде всего по политическим причинам. Возможность годами заниматься мелким бизнесом, не платя налогов и не регистрируясь в качестве предпринимателя, можно считать одним из множества пунктов общественного договора Путина с Россией, существовавшего много лет и гарантировавшего стабильность, о которой так много говорилось раньше.