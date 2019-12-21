Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды». Детальную статистику ноябрьской выдачи жилищных кредитов регулятор опубликует в конце декабря. Средняя ставка выданной в октябре ипотеки составляла 9,4%, в сентябре – 9,68%, по данным регулятора. Ипотека устойчиво дешевеет с мая 2019 г. вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. В апреле средняя ставка выдачи равнялась 10,58%.
Динамика ключевой ставки и доходности 10-летних государственных облигаций указывает на потенциал дальнейшего снижения ипотечных ставок, констатируют аналитики регулятора.
Предновогоднее падение
Ставка ипотеки, выданной в течение ноября, в основном отражает условия кредитов, которые банки предлагали в сентябре-октябре (обычно с момента одобрения заявки на ипотеку до фактической выдачи проходит 1-2 месяца).
В ноябре банки начали массово снижать ставки. По данным маркетингового агентства Marcs, за месяц это сделали 12 из 20 крупнейших ипотечных банков, в том числе в Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ФК «Открытие», «Возрождение», Райффайзенбанк, «Абсолют банк», «Юникредит» и др. Ипотека подешевела в среднем на 0,5-0,9 процентного пункта (п. п.) в зависимости от банка и программы.
В декабре падение ставок продолжилось. С начала месяца ипотечные ставки по всем или некоторым программам уменьшили уже семь из топ-20 ипотечных банков. Например, в Альфа-банке снижение составило 0,4 п. п. (по кредитам на новостройки и готовое жилье), в Россельхозбанке – на 0,3-0,4 п. п. (по программе рефинансирования в зависимости от типа жилья и суммы кредита). Банк «Дом.РФ» снизил на 0,2 п. п. ставку льготной ипотеки для семей с детьми. «СМП банк» снизил все базовые ставки на 0,5-1,2%, минимальную — до 8,5%.
Только на уходящей неделе, после очередного снижения ключевой ставки ЦБ 13 декабря на 0,25 п. п. до 6,5%, ипотечные программы удешевили еще четыре крупных игрока, некоторые — второй раз с начала месяца.
Например, Промсвязьбанк (ПСБ) снизил ставки на 0,1-0,35 п. п.: на новостройки — до 8,7% годовых по базовой программе, на готовое жилье — до 9-9,3% для клиентов «с улицы», на рефинансирование — до 8,5%.
В «Уралсибе» ставки по базовым программам ипотеки упали на 0,2-0,4 п. п., минимальная ставка на первичном рынке опустилась до 8,49% годовых, на вторичном — до 8,59%, на рефинансирование — до 8,33%.
С 17 декабря в «Связь-банке» ставки упали на 0,1-0,25 п. п., минимальная по программе «Новостройка» до 8,2%, по программе «Твоя ипотека» — до 8,8% годовых, по «Военной ипотеке» — до 8,6%, сообщила пресс-служба банка.
В четверг банк «Санкт-Петербург» изменил условия кредитования на первичном рынке, увеличив скидку к базовой ставке до 1,6%, рассказал заместитель руководителя бизнеса ипотечного кредитования банка Антон Комаров: при подписании кредитного договора до Нового года, ставка составит 7,9%.
Банк «Возрождение» планирует снизить ставки на следующей неделе, минимальная будет 7,95%, сообщила «Ведомостям» его пресс-служба.
«Мне кажется, что сейчас наступает "золотое время" для ипотеки: ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру»
На 18 декабря средняя ставка предложения ипотеки на вторичное жилья составляет 9,2% годовых, на новостройки — 9,08%, на рефинансирование — 8,95%, подсчитал независимый эксперт, экс-руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко.
Причиной изменений ставок послужила в том числе новая волна коррекций на рынке после изменения ключевой ставки ЦБ с 16 декабря, признался Комаров. «Мы ориентируемся на рыночную конъюнктуру, определяющим фактором является ключевая ставка как основной инструмент денежно-кредитной политики», — объясняет падение ставок начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.
Ипотека станет еще дешевле
По прогнозам главного экономиста ПСБ Дмитрия Монастыршина, до конца года ипотечные ставки в банках могут снизиться еще на 0,25 п. п.
В ипотеке высока вероятность дальнейшего падения ставок, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, на их динамику больше ключевой ставки влияют стратегии крупнейших игроков на рынке ипотеки. «ЦБ макропруденциальными мерами пытается сейчас затормозить потребительское кредитование, и ипотека остается единственным сегментом кредитования, где у банков возможен рост объемов выдач. Многие банки — от крупных до небольших — будут конкурировать за долю на рынке ипотеки, делая свои предложения все более и более привлекательными», — говорит Орлова.
«Весной 2020 г. средняя ставка предложения ипотеки для клиентов "с улицы" может опуститься до 8,5%, для зарплатных клиентов и заемщиков от партнеров банки будут кредитовать на покупку жилья под 8% годовых», — прогнозирует Гордейко. Вице-президент Moody's Ольга Ульянова считает, что ставки могут упасть еще больше — на 1,5 п. п. от текущего уровня.
«В следующем году при достижении соответствующих таргетов по инфляции мы намерены вплотную приблизиться к исторически минимальному уровню ставки в 8% годовых», — заявила пресс-служба ВТБ.
Достижение ставками по ипотеке исторического минимума поддержит спрос и темпы роста в секторе в дальнейшем, считают эксперты регулятора. Банкиры признаются, что клиенты демонстрируют высокую психологическую чувствительность к уровню ставок, ведь изменение ставки даже на 0,5 п. п. может принести им ежемесячную экономию на 500-1000 руб., подсчитал Гордейко.