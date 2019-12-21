Личный счет

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

Банки еще больше удешевляют жилищные кредиты накануне Нового года
Юлия Петрова Людмила Коваль
Ведомости

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды». Детальную статистику ноябрьской выдачи жилищных кредитов регулятор опубликует в конце декабря. Средняя ставка выданной в октябре ипотеки составляла 9,4%, в сентябре – 9,68%, по данным регулятора. Ипотека устойчиво дешевеет с мая 2019 г. вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. В апреле средняя ставка выдачи равнялась 10,58%.

Динамика ключевой ставки и доходности 10-летних государственных облигаций указывает на потенциал дальнейшего снижения ипотечных ставок, констатируют аналитики регулятора. 

Предновогоднее падение

Ставка ипотеки, выданной в течение ноября, в основном отражает условия кредитов, которые банки предлагали в сентябре-октябре (обычно с момента одобрения заявки на ипотеку до фактической выдачи проходит 1-2 месяца). 

В ноябре банки начали массово снижать ставки. По данным маркетингового агентства Marcs, за месяц это сделали 12 из 20 крупнейших ипотечных банков, в том числе в Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ФК «Открытие», «Возрождение», Райффайзенбанк, «Абсолют банк», «Юникредит» и др.  Ипотека подешевела в среднем на 0,5-0,9 процентного пункта (п. п.) в зависимости от банка и программы. 

Ипотека стремительно дешевеет

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Личный счет

В декабре падение ставок продолжилось. С начала месяца ипотечные ставки по всем или некоторым программам уменьшили уже семь из топ-20 ипотечных банков. Например, в Альфа-банке снижение составило 0,4 п. п. (по кредитам на новостройки и готовое жилье), в Россельхозбанке – на 0,3-0,4 п. п. (по программе рефинансирования в зависимости от типа жилья и суммы кредита). Банк «Дом.РФ» снизил на 0,2 п. п. ставку льготной ипотеки для семей с детьми. «СМП банк» снизил все базовые ставки на 0,5-1,2%, минимальную — до 8,5%.

Только на уходящей неделе, после очередного снижения ключевой ставки ЦБ 13 декабря на 0,25 п. п. до 6,5%, ипотечные программы удешевили еще четыре крупных игрока, некоторые — второй раз с начала месяца.

Например, Промсвязьбанк (ПСБ) снизил ставки на 0,1-0,35 п. п.: на новостройки — до 8,7% годовых по базовой программе, на готовое жилье — до 9-9,3% для клиентов «с улицы», на рефинансирование — до 8,5%. 

В «Уралсибе» ставки по базовым программам ипотеки упали на 0,2-0,4 п. п., минимальная ставка на первичном рынке опустилась до 8,49% годовых, на вторичном — до 8,59%, на рефинансирование — до 8,33%. 

С 17 декабря в «Связь-банке» ставки упали на 0,1-0,25 п. п., минимальная по программе «Новостройка» до 8,2%, по программе «Твоя ипотека» — до 8,8% годовых, по «Военной ипотеке» — до 8,6%, сообщила пресс-служба банка.

В четверг банк «Санкт-Петербург» изменил условия кредитования на первичном рынке, увеличив скидку к базовой ставке до 1,6%, рассказал заместитель руководителя бизнеса ипотечного кредитования банка Антон Комаров: при подписании кредитного договора до Нового года, ставка составит 7,9%.

Банк «Возрождение» планирует снизить ставки на следующей неделе, минимальная будет 7,95%, сообщила «Ведомостям» его пресс-служба.

«Мне кажется, что сейчас наступает "золотое время" для ипотеки: ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру»

Герман Греф
президент и председатель правления Сбербанка

На 18 декабря средняя ставка предложения ипотеки на вторичное жилья составляет 9,2% годовых, на новостройки — 9,08%, на рефинансирование — 8,95%, подсчитал  независимый эксперт, экс-руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко. 

Причиной изменений ставок послужила в том числе новая волна коррекций на рынке после изменения ключевой ставки ЦБ с 16 декабря, признался Комаров. «Мы ориентируемся на рыночную конъюнктуру, определяющим фактором является ключевая ставка как основной инструмент денежно-кредитной политики», — объясняет падение ставок начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. 

Ипотека станет еще дешевле

По прогнозам главного экономиста ПСБ Дмитрия Монастыршина, до конца года ипотечные ставки в банках могут снизиться еще на 0,25 п. п. 

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Финансы

В ипотеке высока вероятность дальнейшего падения ставок, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, на их динамику больше ключевой ставки влияют стратегии крупнейших игроков на рынке ипотеки. «ЦБ макропруденциальными мерами пытается сейчас затормозить потребительское кредитование, и ипотека остается единственным сегментом кредитования, где у банков возможен рост объемов выдач. Многие банки — от крупных до небольших — будут конкурировать за долю на рынке ипотеки, делая свои предложения все более и более привлекательными», — говорит Орлова.

«Весной 2020 г. средняя ставка предложения ипотеки для клиентов "с улицы" может опуститься до 8,5%, для зарплатных клиентов и заемщиков от партнеров банки будут кредитовать на покупку жилья под 8% годовых», — прогнозирует Гордейко. Вице-президент Moody's Ольга Ульянова считает, что ставки могут упасть еще больше — на 1,5 п. п. от текущего уровня. 

«В следующем году при достижении соответствующих таргетов по инфляции мы намерены вплотную приблизиться к исторически минимальному уровню ставки в 8% годовых», — заявила пресс-служба ВТБ.

Достижение ставками по ипотеке исторического минимума поддержит спрос и темпы роста в секторе в дальнейшем, считают эксперты регулятора. Банкиры признаются, что клиенты демонстрируют высокую психологическую чувствительность к уровню ставок, ведь изменение ставки даже на 0,5 п. п. может принести им ежемесячную экономию на 500-1000 руб., подсчитал Гордейко.

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