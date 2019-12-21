Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

В декабре падение ставок продолжилось. С начала месяца ипотечные ставки по всем или некоторым программам уменьшили уже семь из топ-20 ипотечных банков. Например, в Альфа-банке снижение составило 0,4 п. п. (по кредитам на новостройки и готовое жилье), в Россельхозбанке – на 0,3-0,4 п. п. (по программе рефинансирования в зависимости от типа жилья и суммы кредита). Банк «Дом.РФ» снизил на 0,2 п. п. ставку льготной ипотеки для семей с детьми. «СМП банк» снизил все базовые ставки на 0,5-1,2%, минимальную — до 8,5%.