Суд продлил домашний арест Майкла Калви

Дельпаль заявил, что Юсупов начал «переписывать историю» и захотел навредить менеджерам фонда, чтобы скрыть мошенничество на 10 млрд руб. при слиянии «Восточного» и «Юниаструм банка» в 2016 г. По его словам, Юсупов не был обманут, сам предложил вернуть кредит в виде отступного и знал сделку в деталях, голосуя за нее. Сам же Дельпаль за сделку не голосовал – ни за выдачу кредита ПКБ на 2,5 млрд руб., ни за сделку с отступным. Юсупов обманут не был – он был проинформирован и знал сделку в деталях, а договор об отступном получил за два месяца до сделки с акциями IFTG. Именно Юсупов ввел следствие в заблуждение, указав, что акции IFTG, которыми погасили кредит через отступное, стоили 600 000 руб.