Лицензии пяти страховщиков оказались под угрозой

По закону ЦБ принимает решение отозвать лицензию у страховщика, если размер его уставного капитала не соответствует требованиям закона. Теоретически данные ЕГРЮЛа могут не отражать верные данные, но это менее вероятно, чем то, что компании не смогли вовремя выполнить требования закона, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. ЦБ, если у компании капитал не соответствует требованиям, не обязан сразу отзывать лицензию, а принимает решение об отзыве, продолжает эксперт, это значит, что он может принять во внимание обещание собственников внести дополнительный капитал, но об угрозе отзыва лицензии у компаний можно говорить однозначно.