Лицензии пяти страховщиков оказались под угрозой
Новый год может обернуться для некоторых страховых компаний потерей лицензии: с 1 января начался первый этап увеличения минимального размера уставного капитала страховщиков. За три года – с 1 января 2020 г. по 1 января 2022 г. – страховые компании в зависимости от вида лицензии должны увеличить свои уставные капиталы: страховщики жизни – до 310 млн, 380 млн и 450 млн руб.; перестраховщики – до 520 млн, 560 млн и 600 млн руб.; прочие – до 180 млн, 240 млн и 300 млн руб.
Всего российским страховщикам к началу 2020 г. потребовалось 2,3 млрд руб., чтобы привести размер уставного капитала в соответствие с требованиями закона, посчитали ранее аналитики рейтингового агентства НКР. На это у них было два года. По данным ЕГРЮЛа, на 8 января планку в 180 млн руб. не преодолели пять компаний: «Витал-полис» (уставный капитал – 160 млн руб.), «Экип» (128 млн руб.), Компания промышленно-торгового страхования (127 млн), «Престиж-полис» (150 млн) и «Коместра-Томь» (120 млн).
Все они на 31 декабря входили в реестр субъектов страхового дела. В нем, по данным ЦБ, было 255 компаний, включая страховых брокеров и общества взаимного страхования. Под требования закона попадают все страховщики, кроме тех, у кого есть лицензия на обязательное медицинское страхование, – это 144 компании, посчитал директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Евгений Шарапов.
Две компании из пяти сообщали о намерении передать свои страховые портфели другим страховщикам: «Экип» – в СК «ТИТ», а «Коместра-Томь» – в «Астро-Волга». Сборы «Экипа» за 9 месяцев 2019 г. составили 121 млн руб. (146-е место), «Коместра-Томь» – 108 млн (152-е место).
Остальные три компании практически не вели страховую деятельность, следует из данных ЦБ: их страховые премии по итогам 9 месяцев составили совокупно около 20 млн руб. «Престиж-полис» 30 декабря провел внеочередное собрание акционеров, в повестке которого было утверждение плана по приведению размера уставного капитала в соответствие с новыми требованиями.
По закону ЦБ принимает решение отозвать лицензию у страховщика, если размер его уставного капитала не соответствует требованиям закона. Теоретически данные ЕГРЮЛа могут не отражать верные данные, но это менее вероятно, чем то, что компании не смогли вовремя выполнить требования закона, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. ЦБ, если у компании капитал не соответствует требованиям, не обязан сразу отзывать лицензию, а принимает решение об отзыве, продолжает эксперт, это значит, что он может принять во внимание обещание собственников внести дополнительный капитал, но об угрозе отзыва лицензии у компаний можно говорить однозначно.
Пока подводить итоги выполнения страховщиками требований законодательства к минимальной величине уставного капитала преждевременно, говорит представитель регулятора: «Банк России еще не завершил рассмотрение поступивших от страховых организаций, в том числе в преддверии 2020 г., документов, подтверждающих соблюдение указанных требований».
«Ведомости» направили запросы пяти упомянутым страховым компаниям.
Пока об угрозе лишиться лицензий для них можно говорить, опираясь на данные налоговой, отмечает Шарапов. У компаний было достаточно времени, чтобы подготовиться к первому этапу увеличения уставного капитала, говорит он: несоответствие капитала требованиям закона означает обязанность ЦБ отозвать лицензию. Вероятно, продолжает аналитик, поэтому два страховщика и объявили о передаче страхового портфеля. Если у компании отзовут лицензию, то дальше процедура стандартная – вводится временная администрация, новые полисы не заключаются, а по старым компания продолжает расплачиваться, исходя из наличия у нее активов.
По подсчетам аналитиков НКР, на данный момент ко второму этапу – увеличения уставного капитала к 1 января 2021 г. – не готовы еще 33 страховщика, 12 страховщиков жизни и 8 компаний с лицензией на перестрахование.