Совкомбанк покупает страховую компанию

Совкомбанк, третий по величине частный банк России, покупает у американской страховой группы Liberty Mutual российскую «Либерти страхование». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка: компании заключили обязывающее соглашение в четверг, 26 декабря. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 г. после получения разрешений ЦБ и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки. После закрытия сделки «Либерти страхование» будет переименована, сообщил представитель Совкомбанка, название пока не выбрано, но компания будет работать под брендом Совкомбанка. Команда страховщика сохранится. Сумму сделки стороны не раскрывают.