Совкомбанк покупает страховую компанию
Совкомбанк, третий по величине частный банк России, покупает у американской страховой группы Liberty Mutual российскую «Либерти страхование». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель банка: компании заключили обязывающее соглашение в четверг, 26 декабря. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 г. после получения разрешений ЦБ и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки. После закрытия сделки «Либерти страхование» будет переименована, сообщил представитель Совкомбанка, название пока не выбрано, но компания будет работать под брендом Совкомбанка. Команда страховщика сохранится. Сумму сделки стороны не раскрывают.
«Либерти страхование» за девять месяцев этого года собрала 3,6 млрд руб. премий, заняв 36-е место, по данным ЦБ.
«Данная сделка является продолжением нашей стратегии построения универсального банка и приобретения экспертизы и компетенций в ключевых секторах финансового рынка», – передал через представителя предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. «Либерти страхование» рассчитывает на расширение взаимоотношений с клиентами, передал ее гендиректор Сергей Ковальчук. «Ведомости» направили запрос в Liberty Mutual.
Кроме того, Совкомбанк может стать миноритарием «Санкт-Петербургской биржи», следует из ее раскрытия. Банк подал заявку на приобретение 12,6% от допэмиссии (3,3% в капитале компании), сделка может составить 167 млн руб.
Совкомбанк в последние годы активно приобретает финансовые активы. Два дня назад Совкомбанк стал единственным владельцем лизинговой компании «Соллерс финанс». В декабре он также объявил, что покупает 50,1% брокера «Септем капитал» и стал акционером астраханского ВКА-банка, купив около 20%. В ближайшее время банк планирует довести долю до контрольной, говорили собеседники «Ведомостей», знающие условия сделки.
В марте Совкомбанк участвовал в аукционе по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который в ходе санации был передан ЦБ. Он получил разрешения ЦБ и ФАС, но из-за высокой стоимости отказался от покупки. «К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас», – говорил Гусев (цитата по ТАСС).
Год назад Совкомбанк завершил слияние с Росевробанком, в котором он в течении нескольких лет постепенно увеличивал долю. Осенью прошлого года к банку был присоединен Современный коммерческий инновационный банк (СКИБ). В 2017 г., Совкомбанк присоединил Меткомбанк, купленный в 2016 г. у «Севергрупп» Алексея Мордашова.