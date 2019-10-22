Гражданам гарантируют выплаты по договору страхования жизни

Максим Стулов / Ведомости

ЦБ сообщил, что разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни: строиться она будет по аналогии со страхованием вкладов и пенсионных накоплений. Администратором системы станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), членство в ней будет обязательным для страховщиков жизни – это 31 компания. Заработает она не ранее 2021 г.

Гарантированная сумма по договору страхования жизни, которую гражданину выплатят в случае отзыва лицензии или банкротства страховщика, будет такой же, что и страховка по вкладу: до 1,4 млн руб. Деньги будет выплачивать АСВ из фонда, куда будут платить взносы страховщики жизни.

Страховые компании периодически оценивают величину обязательств перед клиентами в рамках так называемой актуарной оценки, объясняет представитель ЦБ формирование гарантированной суммы. Эта оценка учитывает все детали договора: время до его истечения, вероятность наступления страхового случая, размер выплачиваемой суммы. Предполагается, что при банкротстве страховщика будет происходить актуарная оценка его обязательств и определенную таким образом сумму – но не более 1,4 млн руб. на человека – будут гарантировать. Исключение – инвестиционный доход, например в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ), он не гарантируется. Таким образом, по ИСЖ будет фактически гарантироваться сумма взносов.

ЦБ, вероятно, говорит о том, что гарантироваться будет величина сформированного страхового резерва по договору, поясняет директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов: это не фактически внесенная сумма и не выкупная сумма при досрочном расторжении договора, которая зачастую ниже внесенной.

Взносы будут пропорциональны страховым резервам страховщика жизни, подтверждает представитель ЦБ. Пока обсуждается ставка 0,025% резервов по договорам страхования жизни, рассказали «Ведомостям» менеджеры двух крупных страховщиков жизни. Это не очень обременительно для страховщика, говорит один из них. Логично формировать фонд из страховых резервов, потому что при покупке полиса, например ИСЖ за 100 000 руб., 15 000 руб. сразу идут банку как комиссия – реальные обязательства перед клиентом измеряются по страхованию жизни не взносами, а резервами, необходимый размер которых определяется актуариями, поясняет Шарапов.

На конец июня резервы по договорам страхования жизни составляли порядка 1 трлн руб. Исходя из этой суммы и ставки 0,025% в фонде оказалось бы 250 млн руб. Отчислений 0,025% недостаточно для нашего рынка даже с учетом устойчивости страховщиков, уверен Шарапов: такой размер характерен для страхового рынка развитых стран с самыми высокими рейтингами.

Предметное обсуждение вопросов страхуемого риска, участия компаний в системе, размера взносов, гарантийного случая и др. будет после завершения обсуждения идеи ЦБ, сказал представитель АСВ.

Страхование жизни отличается от других видов долгосрочностью, поэтому надежность многих игроков сегодня не является гарантией их устойчивости в перспективе многих лет, отмечает директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково», бывший руководитель Страхнадзора Илья Ломакин-Румянцев: эта инициатива связана с давним желанием повысить популярность классического безрискового страхования, которое развивается медленно. Полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) есть примерно у 1% россиян, говорит гендиректор «Ингосстрах жизни» Владимир Черников: «Нам точно есть куда расти». Но дополнительные гарантии немного опустят доходность полиса и снизят спрос, ожидает Ломакин-Румянцев.

С учетом устойчивости страховщиков выплаты из гарантийного фонда в ближайшей перспективе маловероятны, уверен управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин: система гарантирования, скорее, повысит защищенность клиентов и должна способствовать продвижению продуктов страхования жизни. Вероятно, идея в том, чтобы на фоне падения премий по ИСЖ привлечь внимание людей к такому способу долгосрочного инвестирования, согласен Шарапов. После того как ЦБ ужесточил правила продажи ИСЖ, рынок страхования жизни в первом полугодии упал впервые за 10 лет: премии снизились на 10% до 184 млрд руб.

Дело не в опасениях за устойчивость страховщиков, а в стремлении стимулировать долгосрочные инвестиции, подтверждает замминистра финансов Алексей Моисеев: «Рынок страхования жизни – не слишком рискованный, пока не было ни одного банкротства. Но сейчас прорабатывается система страхования добровольных накоплений в рамках гарантированного пенсионного продукта, и мы согласились с ЦБ, что стоит разработать такое же страхование и для страхования жизни, мы будем развивать эти продукты симметрично».

Крупные компании будут не в восторге – их надежность и так не вызывает вопросов, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин, еще важно, распространится ли система на старые договоры.

«Сбербанк страхование жизни» поддерживает идею ЦБ, говорит гендиректор Алексей Леоненко, но придется поработать, чтобы рассчитать необходимые платежи и установить порядок выплат. Важно установить разумный размер отчислений в фонд, чтобы создание этой системы не стало причиной ощутимого роста цен на полисы, считает гендиректор «Альфастрахование-жизни» Алексей Слюсарь. Отчисления должны быть ниже, чем для банков (0,15% в квартал), говорит гендиректор «Ренессанс жизни» Олег Киселев: за последние 20 лет только одна компания ушла с рынка в связи с банкротством (клиенты не пострадали – портфель был передан другому страховщику).

Создание системы гарантирования в страховании жизни может стать одним из первых важных шагов по включению страховщиков жизни в пенсионную систему, уверен президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.