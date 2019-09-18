Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Страховщики подорожают

Пятой части страховщиков не хватает уставного капитала

Компаниям предстоит первое увеличение капитала в январе 2020 года

Российским страховщикам к началу 2020 г. потребуется 2,3 млрд руб., чтобы привести размер уставного капитала в соответствие с требованиями закона, посчитали аналитики рейтингового агентства НКР. Требования введены в 2018 г. и зависят от вида лицензии на страхование, увеличивать капитал предстоит в три этапа, в январе 2020, 2021 и 2022 гг.

Сейчас уставный капитал страховщиков жизни не должен быть меньше 240 млн руб., перестраховщиков – не менее 480 млн, прочих – не менее 120 млн руб. По новым требованиям страховщики жизни должны увеличить капитал до 310 млн, 380 млн и 450 млн руб.; перестраховщики – до 520 млн, 560 млн и 600 млн руб.; прочие – до 180 млн, 240 млн и 300 млн руб.

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