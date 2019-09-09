Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Жизнь после жизни

Страховщики нашли замену инвестиционному страхованию жизни

Рынок продолжает расти благодаря страхованию заемщиков и добровольному медицинскому страхованию

Страховщикам удалось избежать падения рынка, но рост его существенно замедлился. В первом полугодии сбор премий вырос на 1% до 740 млрд руб. Год назад рынок вырос на 12%, говорится в отчете ЦБ. Медленный рост объясняется сокращением премий в страховании жизни (кроме страхования заемщиков), которое было драйвером страхового рынка, а в I квартале упало впервые за 10 лет: сбор премий снизился на 10% до 184 млрд руб.

Основную поддержку страховому рынку оказали кредитные страховки – страхование заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней – и добровольное медицинское страхование (ДМС), говорится в документе ЦБ.

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