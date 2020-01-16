Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеют займы. Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра НАФИ, проведенного в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка по повышению уровня финансовой грамотности.
Молодые трудоспособные берут кредиты чаще пенсионеров, говорится в исследовании. Чаще всего кредитными продуктами пользуются работающие россияне (41%), реже всего – неработающие пенсионеры (17%). Связано это не столько с разницей в доходах, сколько с разницей в уровне финансового оптимизма, объясняет директор по исследованиям НАФИ Алексей Комисаров. По его словам, среди работающих россиян в возрасте 25–44 года 28% уверены в том, что их материальное положение в ближайший год улучшится, а среди неработающих пенсионеров доля ожидающих улучшения материального положения составляет только 6%. «То есть, работающие россияне средних лет берут кредиты «под будущие доходы», а пенсионеры вынуждены осторожничать», – объясняет Комисаров.
На то, берет ли россиянин кредиты, также влияет его должность. Чем выше по карьерной лестнице находится человек, тем вероятнее, что он пользуется кредитными продуктами, отмечается в исследовании. Те же причины (финансовый оптимизм) позволяют руководителям прибегать к кредитам существенно чаще рабочих: 42% руководителей разного уровня уверены в росте своих доходов в ближайшие 12 месяцев, а среди рабочих таких «финансовых оптимистов» почти в 2 раза меньше – только 23%, отмечает Комисаров.
Наличие кредитов практически не зависит от финансового статуса человека: заемщиком является примерно каждый третий представитель любой из доходных групп от самых богатых до самых нуждающихся.
Треть семейного бюджета на выплаты по кредиту отдают 16% имеющих кредит россиян россиян, четверть заемщиков платят от 11 до 20%, каждый третий – менее 10% от семейного бюджета.
Среди тех, кто берет кредит, многим не хватает денег даже на продукты, – таких 32%. Для 31% заемщиков затруднительна даже покупка одежды, а позволить себе практически все могут только 34% россиян с кредитом.
В исследовании приняли участие всего 85 000 респондентов. В каждом регионе было опрошено по 1000 человек.