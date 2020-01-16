Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Молодые трудоспособные берут кредиты чаще пенсионеров, говорится в исследовании. Чаще всего кредитными продуктами пользуются работающие россияне (41%), реже всего – неработающие пенсионеры (17%). Связано это не столько с разницей в доходах, сколько с разницей в уровне финансового оптимизма, объясняет директор по исследованиям НАФИ Алексей Комисаров. По его словам, среди работающих россиян в возрасте 25–44 года 28% уверены в том, что их материальное положение в ближайший год улучшится, а среди неработающих пенсионеров доля ожидающих улучшения материального положения составляет только 6%. «То есть, работающие россияне средних лет берут кредиты «под будущие доходы», а пенсионеры вынуждены осторожничать», – объясняет Комисаров.