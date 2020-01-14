Российские банки отказали более чем 60% желающих взять кредит

Российские банки в 2019 г. одобрили 36,9% от общего числа заявок россиян на разные виды кредитов, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Самое заметное снижение произошло в конце года – доля одобренных кредитных заявок снизилась до 32,2%, это минимальное значение с 2017 г. В 2018 г. средний размер одобрения ссуд составлял 41%.