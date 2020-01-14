Российские банки отказали более чем 60% желающих взять кредит
Российские банки в 2019 г. одобрили 36,9% от общего числа заявок россиян на разные виды кредитов, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Самое заметное снижение произошло в конце года – доля одобренных кредитных заявок снизилась до 32,2%, это минимальное значение с 2017 г. В 2018 г. средний размер одобрения ссуд составлял 41%.
Чаще всего одобрение получали заявки на ипотеку: в прошлом году банки одобрили 65,6% обращений. Автокредиты банки стали выдавать реже: уровень одобрения в 2019 г. снизился на 7,2 п. п. – до 43,5%.
К снижению уровня одобрения кредитных заявок привели действия ЦБ и стагнация доходов населения, считает НБКИ. С 1 октября банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки для клиентов, желающих взять потребкредит от 10 000 руб., а в декабре ЦБ также предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам.
Реальные доходы россиян в январе – сентябре 2019 г. выросли на 0,8%, свидетельствуют данные Росстата. В I квартале этот показатель был на уровне 3,3%, что стало самым сильным квартальным ростом доходов с 2014 г.