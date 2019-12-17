ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям

В октябре банки выдали 118 866 жилищных рублевых кредитов – это на 11% больше, чем в сентябре, но на 16% меньше по сравнению с октябрем 2018 г. Сумма выданных в октябре 2019 г. ссуд (271,7 млрд руб.) превысила сентябрьские показатели на 13,4%, но оказалась на 7% меньше, чем в октябре 2018 г., сообщали в ЦБ. Общая задолженность по ипотечным жилищным кредитам в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 ноября 2019 г. составила 7,47 трлн руб.