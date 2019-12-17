ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов. Чем выше показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика и меньше его первоначальный взнос по кредиту, тем больше резервов придется создать банкам при выдаче ссуды, говорится в докладе.
Ограничения, по мнению ЦБ, должны охладить интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным гражданам, с одной стороны, и поддерживать сбалансированный рост ипотеки – с другой. При этом в ЦБ признают, что из-за введения ограничений нагрузка на капитал банков может возрасти в 1,4 раза.
Так, при выдаче ипотеки, если долговая нагрузка заемщика превышает 80%, банк должен будет создать дополнительный резерв независимо от уровня первоначального взноса. Размер надбавки в таком случае будет варьироваться от 10 до 200 п. п. Если долговая нагрузка выше 70%, то дополнительные резервы будут создаваться в том случае, если первоначальный взнос ниже 50%. Самый распространенный сегмент ипотечного кредитования – с первоначальным взносом от 20 до 30%. Если ПДН заемщика с таким первоначальным взносом составит 50–60%, надбавка составит 10 п. п.
По данным ЦБ, на заемщиков с ПДН более 50% приходится 42% объема предоставленных в III квартале 2019 г. ипотечных кредитов против 44% в II квартале 2019 г. При этом с начала года на 3,2 п. п. увеличилась доля заемщиков с ПДН более 80% – до 6,6% в III квартале 2019 г.
О том, что регулятор может ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям, ранее рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «России 24». Сейчас показатель закредитованности учитывается при выдаче потребительских кредитов – его ввели для охлаждения рынка.
В октябре банки выдали 118 866 жилищных рублевых кредитов – это на 11% больше, чем в сентябре, но на 16% меньше по сравнению с октябрем 2018 г. Сумма выданных в октябре 2019 г. ссуд (271,7 млрд руб.) превысила сентябрьские показатели на 13,4%, но оказалась на 7% меньше, чем в октябре 2018 г., сообщали в ЦБ. Общая задолженность по ипотечным жилищным кредитам в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 ноября 2019 г. составила 7,47 трлн руб.