Ставки выданной ипотеки рухнули до минимумов за два года
Средневзвешенная ставка жилищных кредитов в рублях, выданных в течение месяца, опустилась в октябре до 9,4% годовых, следует из материалов ЦБ. Это минимальное значение за последние два года, говорится на сайте регулятора. Предыдущий минимум ставки был достигнут в сентябре 2018 г. и составлял 9,41%. В сентябре 2019 г. российские банки выдавали ипотеку в среднем под 9,68% годовых.
Средняя ставка ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) в октябре впервые опустилась ниже 9% и достигла 8,84% (9,12% в сентябре; прежнее минимальное значение – 9,05% — наблюдалось в августе 2018 г). На долю таких кредитов приходится около 26% всех выданных в октябре жилищных ссуд. В портфеле рублевой задолженности россиян доля кредитов по залог ДДУ составляет 20%.
Несмотря на снижение ставок выдачи жилищных кредитов по-прежнему отстают от показателей прошлого года. В октябре банки всего выдали 118 866 жилищных рублевых кредитов — это на 11% больше, чем в сентябре, но на 16% меньше по сравнению с октябрем 2018 г. Сумма выданных в октябре 2019 г. ссуд (271,7 млрд руб.) превысила сентябрьские показатели на 13,4%, но оказалась на 7% меньше, чем в октябре 2018 г.
Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 ноября 2019 г. составила 7,47 трлн руб., констатирует ЦБ.
Ипотечные ставки начали падать весной, а осенью этот процесс ускорился. В сентябре регулятор опустил ключевую ставку до 7%, а в конце октября — до 6,5%, и банки стали удешевлять ипотеку с новой силой. В октябре изменения в программы ипотеки внесли Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк Дом.РФ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и другие крупные игроки рынка. В зависимости от банка и программы снижение составляло 0,3–0,8 п. п. По основным программам на первичном рынке жилья минимальные ставки ипотеки большинства указанных банков упали ниже 9% годовых, на вторичном – ниже 10% (при условии личного страхования заемщика).
Падение ставок продолжилось и в ноябре. По данным маркетингового агентства Marcs, к середине ноября процентные ставки по ипотечным кредитам понизились в 20 крупнейших банках еще на 0,2–0,6 п. п. А за последние пять дней сразу несколько крупных банков заявили об очередных изменениях в программах ипотечного кредитования. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Дом.РФ, Связь-банк опустили ставки по всем программам иликредитам для отдельных категорий заемщиков на 0,5-1 п.п. Аналитики Marcs указывают, что к 28 ноября минимальные ставки по кредитам на первичном рынке и вторичном рынке у большинства из топ-15 банков для клиентов «с улицы» опустились ниже 9%, у трех банков из топ-15 по ипотеке на новостройки ставки упали ниже 8%.
Показатель средневзвешенной ставки жилищных кредитов отражает ситуацию на рынке ипотеки с временным лагом в 1-3 месяца, поэтому обновленные ставки предложения в полностью отразятся в статистике ЦБ в начале 2020 г., считают аналитики Дом.РФ. По их оценкам, средневзвешенная ипотечная ставка в 2020 году непременно опустится ниже 9%.
Уже к концу 2019 года средняя ставка выдачи ипотеки достигнет 8,8-9% годовых, полагает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.