Ставки выданной ипотеки рухнули до минимумов за два года

Падение ставок продолжилось и в ноябре. По данным маркетингового агентства Marcs, к середине ноября процентные ставки по ипотечным кредитам понизились в 20 крупнейших банках еще на 0,2–0,6 п. п. А за последние пять дней сразу несколько крупных банков заявили об очередных изменениях в программах ипотечного кредитования. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Дом.РФ, Связь-банк опустили ставки по всем программам иликредитам для отдельных категорий заемщиков на 0,5-1 п.п. Аналитики Marcs указывают, что к 28 ноября минимальные ставки по кредитам на первичном рынке и вторичном рынке у большинства из топ-15 банков для клиентов «с улицы» опустились ниже 9%, у трех банков из топ-15 по ипотеке на новостройки ставки упали ниже 8%.