Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: На ипотечные каникулы отпустили не всех

ЦБ подсчитал россиян, попросивших об ипотечных каникулах

В банки обратились почти 10 000 человек, но уйти на каникулы пока удалось только трети

За первые два месяца действия закона об ипотечных каникулах попросило почти 10 000 россиян, сообщил «Ведомостям» представитель Центробанка. Заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с 31 июля могут требовать у банка приостановки или снижения платежей по кредиту на срок до шести месяцев, даже если ипотека была выдана до вступления закона в силу.

В августе и сентябре таким правом, по данным ЦБ, захотели воспользоваться 9883 заемщика. Заявки поступили в 27 банков – 11 системно значимых, а также крупных ипотечных игроков, говорится в ответе регулятора на запрос «Ведомостей». На 30 сентября они рассмотрели по существу чуть более половины обращений – 5536 заявок. Значительная часть тех заявок, которые еще находились на рассмотрении, потребовали от заявителей подтверждающих документов, указал представитель регулятора.

Всего на 1 сентября, по данным ЦБ, ипотечные кредиты были у 7,7 млн человек с учетом созаемщиков.

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