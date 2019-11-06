ЦБ подсчитал россиян, попросивших об ипотечных каникулах
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За первые два месяца действия закона об ипотечных каникулах попросило почти 10 000 россиян, сообщил «Ведомостям» представитель Центробанка. Заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с 31 июля могут требовать у банка приостановки или снижения платежей по кредиту на срок до шести месяцев, даже если ипотека была выдана до вступления закона в силу.
В августе и сентябре таким правом, по данным ЦБ, захотели воспользоваться 9883 заемщика. Заявки поступили в 27 банков – 11 системно значимых, а также крупных ипотечных игроков, говорится в ответе регулятора на запрос «Ведомостей». На 30 сентября они рассмотрели по существу чуть более половины обращений – 5536 заявок. Значительная часть тех заявок, которые еще находились на рассмотрении, потребовали от заявителей подтверждающих документов, указал представитель регулятора.
Всего на 1 сентября, по данным ЦБ, ипотечные кредиты были у 7,7 млн человек с учетом созаемщиков.
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