Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Кого подождет ипотека
Россияне потянулись в банки за ипотечными каникулами
Об отсрочке выплат попросили более 5000 человек, но получили ее не все
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На крюке ипотеки повисло немало российских заемщиков, но есть способ слезть с него, пусть и ненадолго
Андрей Гордеев / Ведомости
«Ведомости» опросили топ-15 ипотечных банков, пользуются ли их клиенты ипотечными каникулами, право на которые получили два месяца назад. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с 1 августа могут требовать у банка приостановки или снижения платежей по кредиту на срок до шести месяцев, даже если ипотека была выдана до вступления закона в силу.
На каникулы уходят не чаще, чем раньше просили о реструктуризации, сходятся банкиры. Собственными программами реструктуризации банков, по их оценкам, пользуются 1–2% ипотечных заемщиков. За каникулами пока обратилось менее 0,6% клиентов, в большинстве банков речь идет менее чем о 0,2% заемщиков, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе ответов банков и данных «Русипотеки».
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