Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO

Порядка 30 российских компаний из разных отраслей, по оценке Московской биржи, могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций в России, сообщил ее представитель. Столько успешных российских IPO состоялось за предыдущие 10 лет – в 2010–2019 гг., говорит глава рынков акционерного капитала BCS Global Markets Алексей Клетенков, а ведь речь идет только об IPO, без учета вторичных размещений (SPO). Ожидания инвестбанкиров сдержаннее: от 3–4 до 10–15 IPO с учетом тех, что пройдут за рубежом. Независимо от итоговой цифры сейчас, по их мнению, очень хорошее время для IPO: окно возможностей открывается и для эмитентов, и для инвесторов. В 2019 г. IPO провела только HeadHunter – на американской NASDAQ.