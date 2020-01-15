Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO
Порядка 30 российских компаний из разных отраслей, по оценке Московской биржи, могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций в России, сообщил ее представитель. Столько успешных российских IPO состоялось за предыдущие 10 лет – в 2010–2019 гг., говорит глава рынков акционерного капитала BCS Global Markets Алексей Клетенков, а ведь речь идет только об IPO, без учета вторичных размещений (SPO). Ожидания инвестбанкиров сдержаннее: от 3–4 до 10–15 IPO с учетом тех, что пройдут за рубежом. Независимо от итоговой цифры сейчас, по их мнению, очень хорошее время для IPO: окно возможностей открывается и для эмитентов, и для инвесторов. В 2019 г. IPO провела только HeadHunter – на американской NASDAQ.
Вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев ждет в этом году до 10–15 IPO компаний первого-второго эшелона – «если позитивные условия на рынке сохранятся». По оценкам «ВТБ капитала», около 10 компаний рассматривают возможность IPO (или re-IPO – доразмещения акций, которые присутствуют на бирже скорее формально), говорит соруководитель управления рынков акционерного капитала Борис Квасов. Осторожнее всех управляющий директор Сбербанка Антон Мальков: 3–4 сделки при хороших условиях.