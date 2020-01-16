ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
Он требует от 19 бывших топ-менеджеров санируемого МИнБа возместить убытки
ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа. По его словам, претензию получили 19 человек, руководивших банком в последние три года перед его санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 г. Подлинность претензии подтвердил один из ее получателей.
Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой». Раскрывать адресатов и другие подробности он считает преждевременным.
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