Суд заочно арестовал Бориса Минца

Уголовное дело, связанное с покупкой бумаг О1, было возбуждено еще весной 2018 г. против неустановленного круга лиц после обращения временной администрации «Открытия» в прокуратуру. В сентябре того же года уже сам банк «Открытие» обратился в Следственный комитет (СК) с заявлением о преступлении, рассказывал представитель банка. Тем, кто одобрил эту сделку в банке, был Евгений Данкевич: он стал первым фигурантом по уголовному делу с бумагами О1. В феврале 2019 г. его объявили в международный розыск, а в марте заочно арестовали. Банкир не в России, его защита говорила, что дело было возбуждено через год после того, как он покинул страну, а сам банкир не скрывается от следствия, а находится на лечении.