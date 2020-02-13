Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 31 января были заочно арестованы два его сына – Дмитрий и Александр. Все трое обвиняются в растрате 34 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК) средств банка «Открытие» и объявлены Следственным комитетом (СКР) в межгосударственный розыск 30 января. Минц и его семья с весны 2018 г. переехали в Великобританию и сейчас находятся в Лондоне.
На заседании в суде выяснилось, что Минцы объявлены не в международный, а межгосударственный розыск, который подразумевает поиск обвиняемых только на территории стран СНГ, международный же – по линии Интерпола. В феврале 2019 г. были одобрены поправки, которые позволяют заочно арестовывать обвиняемых, объявленных только в межгосударственный розыск.
В период июль – август 2017 г. Борис Минц, двое его сыновей и экс-предправления «Открытия» Евгений Данкевич совершили хищение активов банка, совершив заведомо невыгодную для банка сделку, рассказал на заседании следователь: «Открытие» купил облигаций на 34 млрд руб. в интересах Бориса Минца. Кроме того, в июле – ноябре 2017 г. Данкевич с использованием своего служебного положения (тогда еще он был в должности предправления банка) совершил иное покушение – покушение на хищение средств банка – и является соучастником преступления. Срок расследования по делу продлен до марта 2020 г.
Облигации, о которых идет речь в уголовном деле, «Открытие» купил накануне своей санации в августе 2017 г. у spv-компании Минца «О1 груп финанс» на сумму около 35 млрд руб. Условия размещения данных облигаций говорили об их нерыночном характере и заведомо низкой ликвидности, считает «Открытие». Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в банке.
Уголовное дело, связанное с покупкой бумаг О1, было возбуждено еще весной 2018 г. против неустановленного круга лиц после обращения временной администрации «Открытия» в прокуратуру. В сентябре того же года уже сам банк «Открытие» обратился в Следственный комитет (СК) с заявлением о преступлении, рассказывал представитель банка. Тем, кто одобрил эту сделку в банке, был Евгений Данкевич: он стал первым фигурантом по уголовному делу с бумагами О1. В феврале 2019 г. его объявили в международный розыск, а в марте заочно арестовали. Банкир не в России, его защита говорила, что дело было возбуждено через год после того, как он покинул страну, а сам банкир не скрывается от следствия, а находится на лечении.
В межгосударственный розыск объявляют, если есть сведения о том, что обвиняемый находится на территории СНГ. Но межгосударственный розыск в этом случае не имеет смысла, так как известно, что сейчас Минц находится в Лондоне, отметил адвокат Бориса Минца Алексей Куприянов на заседании: это должно быть расценено судом как попытка следствия избежать работы по объявлению обвиняемых в международный розыск. Условия для объявления в розыск фиктивные, как и утверждение о том, что Минц скрывается, отметил Куприянов: перемена места жительства Минцем несколько лет назад не дает оснований считать его скрывающимся.
То, что, по мнению следствия, преступление не относится к предпринимательской деятельности, не выдерживает никакой критики, отметил Куприянов: сделки банка проходили в рамках деятельности двух коммерческих организаций. Более того, хищения и личного обогащения обвиняемых не было – никто не получил ни одного рубля, просто потому что ни одного рубля из банка не пропало, считает Куприянов.
Тяжбы «Открытия»
Сделки, связанные с бумагами О1, стали основанием для судебных разбирательств «Открытия» с Минцами в ряде арбитражных процессов в России и Лондоне.
Российский арбитраж в сентябре 2018 г. признал сделки по покупке облигаций недействительными, но «Открытие» ничего не получил: Минц лишился ключевых активов – девелоперской компании О1 Properties и группы «Будущее». Дело в том, что О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы «Будущее». МКБ продал долг концерну «Россиум» Романа Авдеева (основной собственник МКБ), а тот переуступил его кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая и стала новым основным владельцем O1 Properties и «Будущего», а семья Минцев уехала в Великобританию.
В июле Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и троих его сыновей на $572 млн. Иск подал «Открытие» вместе с банком «Траст», к которому перешли права требования от «Рост банка» (его санировал Бинбанк), который также покупал бумаги О1. Всего банки хотят взыскать с семьи более $700 млн.
Всего «О1 груп финанс» выпустила пять выпусков облигаций в августе 2017 г. – накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн).
Условия облигаций О1 говорили об их нерыночном характере, считают банки: срок погашения облигаций – 2032 г., основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по ним нет существенного обеспечения. Кредиты О1, напротив, были хорошо обеспечены: у банков в залоге было 34% акций O1 Properties.
Сделку со структурой Минца в «Открытии» поддержал лишь один человек – Данкевич: он разрешил покупку облигаций О1, говорилось в материалах лондонского суда.