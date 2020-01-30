Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена и владельца O1 Group Бориса Минца и двух его сыновей, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Они объявлены в международный розыск.
Все трое обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), уточнила Морозова. При этом суть обвинений неизвестна. Суд рассмотрит ходатайство об их заочном аресте 31 января.
Минц и его сыновья обвиняются в растрате примерно 30 млрд руб., рассказал «Ведомостям» знакомый бизнесмена и подтвердил Федор Куприянов, адвокат одного из сыновей Минца – Александра. Защитник пока не ознакомился с материалами дела. По мнению Куприянова, это необоснованная сумма, дело он считает заказным и направленным на отъем имущества обвиняемых.
Обвиняемые своей вины не признают, рассказала «Ведомостям» адвокат Дмитрия Минца – Елена Куприянова.
SPV-компания Минца «О1 груп финанс» участвовала в сделке с банком «Открытие», которая позже легла в основу уголовного дела в отношении бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича. В отношении последнего возбудили уголовное дело год назад, он проходит по той же статье, что и Минц: растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2017 г. Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group и его компании «О1 груп финанс» о покупке облигаций последней на 34 млрд руб. Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич распорядился приобрести бумаги по полной стоимости, говорил тогда еще зампред Следственного комитета (СКР) Игорь Краснов. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group досрочно погасила свои кредиты в «Открытии».
Все это время Данкевич – единственный фигурант уголовного дела из-за бумаг О1. Он покинул Россию, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Защита Данкевича говорила, что дело было возбуждено через год после того, как он покинул Россию, а сам банкир не скрывается от следствия, а находится на лечении.
Сделки, связанные с бумагами О1, стали также основанием для судебного разбирательства «Траста» (ему перешли права требования от присоединенного «Рост банка») и «Открытия» с семьей Минца в Лондоне и ряда арбитражных процессов в России. В июле Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и трех его сыновей на $572 млн; всего банки хотят взыскать с семьи более $700 млн.
Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. – накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн). Условия облигаций О1 говорили об их нерыночном характере и низкой ликвидности, считают банки: срок погашения облигаций – 2032 г., основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по ним нет существенного обеспечения. Кредиты, на которые были обменены облигации, наоборот, были хорошо обеспечены. Сделку со структурой Минца в «Открытии» поддержал лишь один человек – Данкевич: он разрешил покупку облигаций О1, говорилось в материалах лондонского суда.
Минц не был в курсе деталей условий сделки между О1 Group, «Открытием» и «Рост банком» – об этом, как писал РБК, заявлял сам Минц суду Лондона. По версии бизнесмена, предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов вместе с сотрудниками ЦБ и временной администрации были среди тех, кто развернул против него целую кампанию из-за личной неприязни.
«Ведомости» направили запросы в «Открытие» и «Траст».
В сентябре 2018 г. Минцу пришлось расстаться с ключевыми активами: О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы «Будущее». Банк продал долг концерну «Россиум» Романа Авдеева (основной собственник МКБ), а тот переуступил его кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая и стала новым основным владельцем O1 Properties и «Будущего». Ее бенефициары – бывший менеджер ГК «Регион» Павел Ващенко и Валерий Михайлов. В июле 66,59% «Будущего» у RT&I приобрела инвестиционная компания «Ленинградское адажио» мажоритарного акционера группы компаний «Регион» Сергея Сударикова.
Минц с семьей в мае 2018 г. переехал в Великобританию, писали «Ведомости».