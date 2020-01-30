Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск

SPV-компания Минца «О1 груп финанс» участвовала в сделке с банком «Открытие», которая позже легла в основу уголовного дела в отношении бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича. В отношении последнего возбудили уголовное дело год назад, он проходит по той же статье, что и Минц: растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2017 г. Данкевич договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group и его компании «О1 груп финанс» о покупке облигаций последней на 34 млрд руб. Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич распорядился приобрести бумаги по полной стоимости, говорил тогда еще зампред Следственного комитета (СКР) Игорь Краснов. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group досрочно погасила свои кредиты в «Открытии».