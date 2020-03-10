ЦБ обяжет банки подключиться к сервису оплаты товаров через СБП
С 1 февраля 2021 г. банки обязаны дать клиентам возможность проводить платежи в пользу компаний для оплаты товаров, работ и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в проекте положения регулятора, речь идет о банках с универсальной лицензией.
ЦБ – оператор СБП, которая заработала в феврале прошлого года. Основной ее функционал сейчас – это переводы между физлицами по номеру телефона независимо от того, в каком банке – участнике системы открыт счет. Однако регулятор планирует, что через СБП люди также смогут платить за товары и услуги и прием таких платежей будет для бизнеса дешевле, чем с помощью банковских карт. Регулятор начал продвигать этот сервис co второго полугодия 2019 г., но пока лишь несколько банков и торговых точек внедрили его, и то скорее в рамках эксперимента.
ЦБ установил предельный размер комиссий, которые банки смогут брать с компаний за прием платежей через СБП, на уровне 0,4–0,7% от оборота. Ставки за прием карт в зависимости от типа торговой точки сейчас составляют от 0,5 до 3% от оборота (самый высокий тариф, как правило, у интернет-магазинов).
Заплатить за покупки в магазине с помощью СБП можно, отсканировав QR-код торговой точки – наклейку с номером счета торговца – через мобильное приложение банка. Покупателю надо будет ввести в приложении сумму, и его банк спишет со счета деньги и переведет в банк – владелец счета магазина. QR-код может быть динамическим, тогда сумму можно будет не вбивать вручную. Самые известные в мире сервисы приема безналичных по QR-кодам – китайские WeChat Pay и Alipay. Сейчас СБП позволяет переводить друг другу деньги со счета на счет в разных банках по номеру телефона.
Ряд банков не поддерживали внедрение сервиса оплаты по QR-кодам через СБП, поскольку карточный бизнес – существенный источник их доходов, а СБП является альтернативой картам. В прошлом году Сбербанк получил чистый доход от операций с картами в размере 157,4 млрд руб., Альфа-банк – 21,9 млрд руб., следует из их отчетности. Организация переводов через СБП в пользу юрлиц бьет по всем банкам, особенно маленьким, говорил «Ведомостям» основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков летом 2019 г.: «И я это сказал председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной». «Мы против этих инициатив с с2b [переводов от физического лица юрлицу], это нездоровые тенденции, потому что все банки будут страдать, – говорил Тиньков. – Сбербанк с его 1 трлн руб. прибыли выживет, а как будут маленькие выживать, не очень понятно. Они смотрят на Китай, но в Китае нет ни кэшбэков, ни бонусов. Зачем нам китайский путь? Бенефициарами будут ритейлеры, вот и всё. Они вам на телевизор цены не снизят, не волнуйтесь».
Тогда же против низких тарфиов в СБП за прием платежей высказался в интервью ТАСС и CEO Альфа-банка Владимир Верхошинский. «Такие тарифы [0,4% от суммы] существенно ниже, чем сейчас по интерчейнджу (комиссия, которую получает за операцию банк-эмитент карты от банка-эквайера торговой точки). Это внесет раскол среди банков и создаст риски для внедрения всей Системы быстрых платежей», – сказал он.
Все системно значимые банки были обязаны подключиться к СБП до 1 октября прошлого года. В срок успели все, кроме Сбербанка, который обещал подключиться в марте. Для банков с универсальной лицензией срок подключения – 1 октября этого года. Регулятор также планирует обязать банки предоставлять сервисы с использованием СБП во всех мобильных приложениях, через которые они предоставляют услуги клиентам, следует из проекта положения. Кроме того, ЦБ намерен увеличить максимальный размер перевода в СБП с 600 000 руб. до 2 млн руб.