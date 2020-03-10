ЦБ обяжет банки подключиться к сервису оплаты товаров через СБП

Ряд банков не поддерживали внедрение сервиса оплаты по QR-кодам через СБП, поскольку карточный бизнес – существенный источник их доходов, а СБП является альтернативой картам. В прошлом году Сбербанк получил чистый доход от операций с картами в размере 157,4 млрд руб., Альфа-банк – 21,9 млрд руб., следует из их отчетности. Организация переводов через СБП в пользу юрлиц бьет по всем банкам, особенно маленьким, говорил «Ведомостям» основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков летом 2019 г.: «И я это сказал председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной». «Мы против этих инициатив с с2b [переводов от физического лица юрлицу], это нездоровые тенденции, потому что все банки будут страдать, – говорил Тиньков. – Сбербанк с его 1 трлн руб. прибыли выживет, а как будут маленькие выживать, не очень понятно. Они смотрят на Китай, но в Китае нет ни кэшбэков, ни бонусов. Зачем нам китайский путь? Бенефициарами будут ритейлеры, вот и всё. Они вам на телевизор цены не снизят, не волнуйтесь».