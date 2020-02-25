ЦБ на два года отменил комиссию для банков в Системе быстрых платежей

СБП заработала год назад. Она позволяет людям переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком из банков – участников системы открыты их счета. До конца прошлого года ЦБ не брал комиссию с банков за переводы клиентов в рамках СБП. В этом году тариф составлял от 5 коп. до 3 руб. за перевод в зависимости от его суммы. Комиссию платили и банк отправителя, и банк получателя перевода. ЦБ рассчитывал, что банки будут устанавливать минимальные тарифы для клиентов и СБП будет для них дешевле карточных переводов.