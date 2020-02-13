ЦБ еще два года не будет брать с банков комиссию за переводы в СБП

При себестоимости переводов ноль тариф не может быть равен 1 или 1,5%, которые сейчас установлены для карточных транзакций, объяснила Скоробогатова, это должен быть приемлемый тариф. По ее словам, большинство банков обещают оставить бесплатными переводы в СБП для клиентов. Регулятор будет отслеживать тарифы банков в СБП, предупредила банкиров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что клиенты воспринимают переводы как базовый сервис. ЦБ может воспользоваться правом установить предельный размер комиссии за переводы в СБП, которую банки смогут брать с клиентов, заявила она (такое право есть у регулятора по закону). «Мы сначала посмотрим реакцию банков на нулевой тариф: если большинство оставят тариф ноль для клиентов, мы, безусловно, не будем пользоваться своим правом, – объяснила позже Скоробогатова. – Если тарифы будут заградительными для клиентов, мы встанем на сторону потребителя».