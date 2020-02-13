ЦБ еще два года не будет брать с банков комиссию за переводы в СБП
ЦБ планирует отменить до конца 2022 г. комиссию для банков в Системе быстрых платежей (СБП). Речь идет о комиссии, которую банк платит ЦБ как оператору СБП за обслуживание переводов между физическими лицами. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ. Совет директоров ЦБ рассмотрит этот вопрос во II квартале, пообещала она.
СБП заработала год назад. Она позволяет людям переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком из банков – участников системы открыты их счета. До конца 2019 г. ЦБ не брал комиссию с банков за переводы их клиентов в рамках СБП. С этого года тариф составляет от 5 коп. до 3 руб. за перевод в зависимости от его суммы. Комиссию платят и банк отправителя, и банк получателя перевода. ЦБ рассчитывал, что банки будут устанавливать минимальные тарифы для клиентов и СБП будет для них дешевле карточных переводов.
При себестоимости переводов ноль тариф не может быть равен 1 или 1,5%, которые сейчас установлены для карточных транзакций, объяснила Скоробогатова, это должен быть приемлемый тариф. По ее словам, большинство банков обещают оставить бесплатными переводы в СБП для клиентов. Регулятор будет отслеживать тарифы банков в СБП, предупредила банкиров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что клиенты воспринимают переводы как базовый сервис. ЦБ может воспользоваться правом установить предельный размер комиссии за переводы в СБП, которую банки смогут брать с клиентов, заявила она (такое право есть у регулятора по закону). «Мы сначала посмотрим реакцию банков на нулевой тариф: если большинство оставят тариф ноль для клиентов, мы, безусловно, не будем пользоваться своим правом, – объяснила позже Скоробогатова. – Если тарифы будут заградительными для клиентов, мы встанем на сторону потребителя».
С начала работы СБП физлица провели в ней 8 млн платежей почти на 70 млрд руб., говорила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в январе. Пока доля СБП в переводах между физлицами мала, для сравнения: за девять месяцев 2009 г. клиенты банков совершили 4,4 млрд переводов на 25 трлн руб. К СБП подключены все системно значимые банки, кроме Сбербанка, он обещает присоединиться в марте.
Когда СБП запускалась, ЦБ просил участников в первое время не брать комиссию за переводы со своих клиентов. Часть из них комиссию до сих пор не берут. «Ведомости» направили запросы в 13 банков, работающих в СБП. В Альфа-банке, «Открытии», ВТБ и «Тинькофф банке» комиссий за переводы для клиентов нет, сообщили их представители. ВТБ планирует сохранить бесплатный тариф в СБП для своих клиентов до II квартала 2020 г., сказал его представитель. «Открытие» и Альфа-банк обсуждают вопрос введения тарифов для клиентов. «У нас переводы бесплатны в рамках льготного лимита, который зависит от уровня карты, – говорит директор департамента электронного бизнеса Московского кредитного банка Алексей Курзяков. – И большинство клиентов не превышают ежемесячный лимит. Если ЦБ установит нулевой тариф, мы оставим ноль».
«Тинькофф банк» не планирует отменять нулевой тариф – он обходится банку в несколько миллионов рублей в месяц, отметил его представитель. Большая часть клиентов совершают переводы в СБП на сумму до 10 000 руб., которые в Райффайзенбанке бесплатны, говорит руководитель управления некредитных продуктов Максим Степочкин, при бо́льших переводах комиссия 1,5%.
Мера ЦБ позитивно повлияет на рост доли безналичных переводов в стране и поможет нарастить долю рынка p2p-переводов, сказал представитель ВТБ. Мера ЦБ повысит конкурентное преимущество его услуги в сравнении с другими переводами, в особенности с карты на карту, считает руководитель бизнеса платежных решений банка «Санкт-Петербург» Денис Алексеев.
Льготный тариф для банков не поможет СБП существенно увеличить долю на рынке мгновенных переводов, полагает управляющий директор по транзакционному бизнесу «Открытия» Михаил Щипков. Будет ли она расти, зависит от присоединения всех крупных игроков к СБП и тарифной политики банка, говорит он: если люди могут делать переводы по картам бесплатно, то у них нет явной ценовой мотивации пользоваться СБП.
Сбербанк отказался от комментариев.