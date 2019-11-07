Система быстрых платежей разрабатывает способ оплаты в интернете в один клик
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Система быстрых платежей (СБП) Центробанка разрабатывает способы, как упростить платежи через нее в интернете. Один из них – возможность оплаты на сайте торговой точки за несколько кликов, вводя минимум данных, рассказали «Ведомостям» три человека, знающих это от СБП.
Одним кликом меньше
Самый перспективный способ оплаты в интернете – это когда покупатель может совершать платеж, введя лишь номер телефона или иной идентификатор, к которому привязан счет в СБП, и подтвердив списание (например, с помощью кода из sms), рассказывает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Также можно сохранить детали для оплаты в личном кабинете торговой точки, добавляет он. Тогда, единожды авторизовавшись, пользователь сможет совершать последующие покупки буквально в один клик, подчеркивает Соколов. Этот сценарий оплаты сейчас носит название «подписка», хотя речь идет о любых нерегулярных платежах, инициируемых покупателем. «Мы ожидаем этот сервис в середине 2020 г. Крупнейшие онлайн-ритейлеры ждут именно это решение», – заключил Соколов.
Такой вариант платежей через СБП с рабочим названием «подписки» находится в разработке, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК, 100%-ная «дочка» ЦБ, операционно-клиринговый центр СБП). Представить этот сценарий компания планирует в первом полугодии 2020 г. Детали НСПК не раскрыла: варианты еще прорабатываются. Сервис может использоваться как для нерегулярных платежей, так и для подписки в классическом понимании.
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