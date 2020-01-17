Сбербанк подключил к Системе быстрых платежей свою «дочку»
Сервис электронных кошельков «Яндекс.Деньги» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), рассказал «Ведомостям» представитель сервиса и подтвердил представитель СБП. Эта система позволяет людям переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком из ее банков-участников открыты счета отправителя и получателя. Оператор СБП – Центробанк. Сейчас к системе подключены более 30 участников, в том числе все системно значимые банки (они должны были вступить в нее до 1 октября), кроме Сбербанка. Сбербанку принадлежит 75% минус 1 руб. «Яндекс.Денег», остальное – у «Яндекса».
Центробанк создавал СБП как конкурента системе переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, подключиться к которому могут все банки. До появления СБП Сбербанк не пускал в свою системе других игроков, сейчас в ней участвуют Совкомбанк, «Тинькофф» и СДМ-банк. Сбербанк не торопился подключаться к системе-конкуренту и даже сорвал дедлайн, в результате чего регулятор вынес банку предписание, а затем оштрафовал его, рассказывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По закону за неисполнение предписания банк может заплатить штраф на сумму до 10 млн руб. Набиуллина пообещала штрафовать Сбербанк до тех пор, пока тот не подключится к системе.
Предправления Сбербанка Герман Греф говорил в декабре, что его банк может подключить часть сервисов СБП к концу марта: «I квартал – вполне реалистично, возможно, какое-то количество сервисов мы подключим». Зато «дочка» Сбербанка – «Яндекс.Деньги» – уже в системе. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк и ЦБ.
Опцию перевода через СБП можно выбрать в мобильном приложении или онлайн-банке участника системы. Через СБП пользователи могут как пополнять свои кошельки в «Яндекс.Деньгах», так и принимать на них переводы от других людей, говорит представитель компании. «Яндекс.Деньги» планируют добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим – это позволит оплачивать покупки. Воспользоваться СБП могут только те пользователи кошельков, которые подтвердили личность, предъявив паспорт в офисе компании или в салонах ее партнеров. Доступ к СБП получат те, кто зарегистрировал кошелек на российский номер телефона. Сначала функция появится в приложениях на Android, на IOS обновление пройдет в ближайшее время, рассказывает представитель компании.
Пополнение кошелька через СБП происходит без комиссии, следует из его слов, а перевод с кошелька на банковские карты и счета будет стоить 3% от суммы (за перевод в другие банки вне СБП тариф 3%+45 руб). До подключения СБП кошельки можно было пополнить без комиссии с банковских карт в приложении «Яндекс.Деньги», а если делать это на сайте, то за пополнение на сумму до 4000 руб. комиссия – 1%, если переводить больше, то комиссии нет, говорит представитель компании. И добавляет, что пользователи «Яндекс.Денег» до подключения к СБП могли делать переводы по номеру телефона только внутри сервиса и на кошельки QIWI.
В «Яндекс.Деньгах» зарегистрировано более 60 млн электронных кошельков, говорит представитель сервиса, сколько из них активно, он не раскрывает.
Представитель другого сервиса электронных кошельков WebMoney Transfer сообщил о получении актов об успешном прохождении тестов по подключению к СБП и пообещал, что переводы станут доступны в ближайшее время.