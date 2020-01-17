Сбербанк подключил к Системе быстрых платежей свою «дочку»

Пополнение кошелька через СБП происходит без комиссии, следует из его слов, а перевод с кошелька на банковские карты и счета будет стоить 3% от суммы (за перевод в другие банки вне СБП тариф 3%+45 руб). До подключения СБП кошельки можно было пополнить без комиссии с банковских карт в приложении «Яндекс.Деньги», а если делать это на сайте, то за пополнение на сумму до 4000 руб. комиссия – 1%, если переводить больше, то комиссии нет, говорит представитель компании. И добавляет, что пользователи «Яндекс.Денег» до подключения к СБП могли делать переводы по номеру телефона только внутри сервиса и на кошельки QIWI.