Сбербанк пересмотрит свой годовой прогноз из-за коронавируса

При публикации прогнозов на 2020 г. в феврале Сбербанк сохранил прогнозы своих финансовых показателей, сделанные в декабре 2019 г. Госбанк планировал нарастить кредиты юрлицам «немного ниже сектора», рост самого сектора он ожидал на 6–8%. Портфель кредитов граждан банк предполагал увеличить «в соответствии с сектором» – на 12–14%. Как и весь банковский сектор, Сбербанк планировал нарастить в этом году корпоративные депозиты на 8–10%, розничные – на 5–7%. Чистая маржа в 2020 г. ожидалась 5,1–5,3% (в 2019 г. -5,16%). Рост чистых комиссионных доходов планировался от 10%, стоимость риска – 100–110 б. п., рентабельность капитала – выше 20% (в 2019 г. – 20,5%).