Сбербанк пересмотрит свой годовой прогноз из-за коронавируса
Из-за обвального падения цен на нефть и распространения коронавируса Сбербанк пересмотрит прогноз ключевых экономических и финансовых показателей на 2020 г., которые он ежегодно публикует в годовом отчете. Сбербанк планирует их опубликовать «по мере появления большей ясности как в глобальном масштабе, так и в реалиях российской экономики», говорится в отчете банка за 2019 г.
Прогноз на 2020 г., представленный в феврале при раскрытии отчетности за 2019 г. по МСФО, делался до начала периода высокой неопределенности, объясняет представитель Сбербанка. В связи с эпидемией коронавируса и резким снижением нефтяных цен группа пересматривает перспективы роста мирового ВВП, прогнозов развития российской экономики и анализирует различные сценарии развития, говорится в отчете банка.
Этот год – заключительный в реализации трехлетней стратегии Сбербанка, цель которой создать вокруг него экосистему, дающую «возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями и при этом оставаться лучшим банком для населения и бизнеса», говорится в отчете банка.
Об одной из ключевых целей трехлетней стратегии Сбербанка – достижение в 2020 г. чистой прибыли в 1 трлн руб. – говорилось в отчете банка за 2018 г. В отчете за прошлый год упоминания о прибыли уже нет. В 2019 г. Сбербанк заработал 845 млрд руб. чистой прибыли – на 1,6% больше, чем годом ранее. Результат мог быть больше, если бы не убыток 70 млрд руб. от продажи турецкого DenizBank.
Сбербанк уже смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказывал на прошлой неделе предправления госбанка Герман Греф (сам он две недели работал удаленно из-за самоизоляции): при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки. Самый худший сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Что прогнозировал Сбербанк
При публикации прогнозов на 2020 г. в феврале Сбербанк сохранил прогнозы своих финансовых показателей, сделанные в декабре 2019 г. Госбанк планировал нарастить кредиты юрлицам «немного ниже сектора», рост самого сектора он ожидал на 6–8%. Портфель кредитов граждан банк предполагал увеличить «в соответствии с сектором» – на 12–14%. Как и весь банковский сектор, Сбербанк планировал нарастить в этом году корпоративные депозиты на 8–10%, розничные – на 5–7%. Чистая маржа в 2020 г. ожидалась 5,1–5,3% (в 2019 г. -5,16%). Рост чистых комиссионных доходов планировался от 10%, стоимость риска – 100–110 б. п., рентабельность капитала – выше 20% (в 2019 г. – 20,5%).
В феврале Сбербанк пересмотрел макропрогноз: он понизил уровень инфляции до 3,4 с 3,7% и пересмотрел ожидания по ключевой ставке ЦБ на конец 2020 г. на уровне 5,5% вместо 6% годовых.
Прогноз цены на нефть на 2020 г. по состоянию на февраль был $59 за баррель, курс доллара – 63,8 руб./$. Рост ВВП по итогам 2020 г. ожидался на уровне 1,7%.
Сейчас не до прогнозов
Пандемия коронавируса смешала прогнозистам все карты: в экономике и на рынках полная неопределенность. Поэтому многие корпорации стали пересматривать прогнозы или вовсе отказываться от них. РЖД пересмотрит прогноз погрузки на 2020 г. в сторону снижения, говорил на прошлой неделе гендиректор компании Олег Белозеров: теперь РЖД ждет снижения перевозок примерно на 1% вместо ожидавшегося роста на 2,9%. Американский производитель бытовой техники Whirlpool отказался от своего предыдущего прогноза на этот год из-за влияния вспышки COVID-19 на свой бизнес, говорилось в его сообщении.
Facebook также предупредил, что распространение коронавируса отрицательно сказывается на его бизнесе: рост использования сервисов Facebook не защитит его в условиях снижения расходов компаний по всему миру на цифровую рекламу. Днем ранее Twitter предупредил, что его финансовые показатели в I квартале 2020 г. будут хуже прогнозов из-за сокращения расходов на рекламу.
Платежная система Visa снизила прогноз выручки в I квартале в связи с последствиями распространения коронавируса: расходы держателей ее карт за рубежом, особенно связанные с поездками, резко замедлились. Ранее прогноз по выручке из-за коронавируса понизила и платежная система Mastercard, ожидая рост по итогам I квартала на 9–10%, тогда как в январе планка была на 2–3 п.п. выше.