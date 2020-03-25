Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

ЦБ уже объявил меры поддержки для граждан, бизнеса и финансовой системы. Так, банкам предложено предоставлять ипотечные и кредитные каникулы гражданам, у которых обнаружен коронавирус, или тем, кто находится на самоизоляции и из-за этого испытывает трудности с получением дохода. Сами банки смогут не проводить отрицательную переоценку бумаг на балансе и отражать те, что куплены до 1 марта, по справедливой стоимости на 1 марта, а те, что куплены с 1 марта по 30 сентября, – по справедливой стоимости на дату приобретения.