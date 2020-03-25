Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch. Оно ухудшило прогноз банковского сектора России со «стабильного» на «негативный». То же самое Fitch сделало для Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии.
Степень давления на банки будет зависеть от силы и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов (например, снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер национальных властей и проч.
Преобразуется ли давление на систему в негативные рейтинговые действия, будет также зависеть от наличия поддержки со стороны государства или акционеров. Кроме того, пишет Fitch, важна и надежность рейтингов отдельных игроков на их текущих уровнях и конкретной категории рейтинга. Например, рейтинги B у банков более устойчивы к ухудшению финансовых метрик, чем банки с рейтингами BB и BBB.
Качество корпоративных активов в рассматриваемых странах снизится из-за ухудшения экономической активности и высокой долларизации кредитов, поскольку национальные валюты находятся под давлением, хотя России это коснется в меньшей степени. Валютное кредитование снизилось до 86,2% совокупного капитала банковского сектора на начало 2020 г. со 113% на сентябрь 2008 г., подсчитало рейтинговое агентство НКР. Розничные риски также возрастут после недавнего быстрого роста потребительского финансирования, считают аналитики Fitch.
Рентабельность банковского бизнеса снизится из-за ограниченного количества новых кредитов, более высоких затрат на риск и некоторого маржинального давления, но низкий или отрицательный рост кредитования поможет компенсировать давление на платежеспособность, говорится в сообщении агентства.
Распространение коронавируса и обвал на рынках могут привести к тому, что банковский сектор не избежит потерь по кредитному портфелю, которые прежде всего проявятся в сфере транспорта, услуг и торговли, писали в обзоре аналитики НКР. В худшем сценарии система потеряет порядка 900 млрд руб. и должна будет досоздать более 2 трлн руб. резервов, но сохранит устойчивость.
ЦБ уже объявил меры поддержки для граждан, бизнеса и финансовой системы. Так, банкам предложено предоставлять ипотечные и кредитные каникулы гражданам, у которых обнаружен коронавирус, или тем, кто находится на самоизоляции и из-за этого испытывает трудности с получением дохода. Сами банки смогут не проводить отрицательную переоценку бумаг на балансе и отражать те, что куплены до 1 марта, по справедливой стоимости на 1 марта, а те, что куплены с 1 марта по 30 сентября, – по справедливой стоимости на дату приобретения.