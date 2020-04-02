Оборот торгов на Московской бирже в марте установил рекорд
Скачки курса рубля и ценных бумаг из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса привели к резкому росту оборота торгов на Московской бирже. В марте они составили 98,8 трлн руб. – почти в два раза больше, чем годом ранее. Это максимальное значение за всю историю торгов, отчиталась биржа. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2017 г. – 87,1 трлн руб.
Обороты росли на всех основных рынках биржи, особенно фондовом и срочном. Больше всего прибавил рынок акций – 3 трлн руб. (147 млрд руб. в день), в четыре с лишним раза больше, чем в марте 2019 г. Рекордный дневной оборот торгов – 257,3 млрд руб. – был зафиксирован 10 числа, когда на российском рынке началась распродажа. Рынок облигаций вырос на 21,6% – до 2,1 трлн руб. (100 млрд руб. в день).
Срочный рынок вырос в 2,3 раза до 15,6 трлн руб. (745 млрд руб. в день).
Оборот торгов на валютном рынке вырос на 32% и достиг 36,3 трлн руб. В среднем в день с валютой заключалось сделок на 1,7 трлн руб., или $23,6 млрд.
Рубль за март потерял к доллару и евро более 17%. Индекс Мосбиржи за месяц потерял 10% в течение месяца падая на 25,5%, его долларовый аналог РТС терял до 38%, а по итогам марта снизился на 22%.
На Санкт-Петербургской бирже тоже рекорд: оборот торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в марте достиг $6,5 млрд. Среднедневной объем торгов составил $295,38 млн.
Мартовский курс
Падение российских рынков, как и мировых, началось после сообщений о быстром распространении коронавируса за пределы Китая, и ускорилось после того, как вечером 6 марта развалилась сделка ОПЕК+. 9 марта цены на нефть марки Brent обвалились на 30%, в России это был выходной, и рынок отыгрывал произошедшее на следующий день.
Падение рубля и акций 10 марта стало одним из самых сильных в истории российского рынка. Рубль потерял около 5%: доллар стоил 71,8 руб., евро – 81,4 руб. Индексы Мосбиржи и РТС закрылись падением на 8,1 и 13%. ЦБ объявил о начале продажи валюты в рамках бюджетного правила, а Минфин приостановил размещения ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации.
Уже через неделю после развала сделки ОПЕК+ нефть подешевела до $25 за баррель, а доллар превышал 80 руб. Рубль оказался одной из самых слабых валют – сильнее падал только мексиканский песо. ЦБ объявил о начале дополнительных продаж валюты, полученной от ФНБ при продаже Сбербанка, условие – снижение цен на российскую нефть Urals ниже $25/барр. 1 апреля она дешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus. Это минимальный уровень с марта 1999 г.
Всего за март ЦБ продал по бюджетному правилу валюты на 159,3 млрд руб.
Иностранные инвесторы устроили в марте распродажу российского госдолга: на конец месяца, по данным Национального расчетного депозитария (НРД), доля нерезидентов в ОФЗ составила 31,2%, их портфель – 2,84 трлн руб., тогда как в начале марта доля иностранцев в ОФЗ была 34,9% (3,2 трлн руб.). Портфель принадлежащих нерезидентам ОФЗ сократился на 284 млрд руб. (до 2,9 трлн руб.). Мартовский отток из ОФЗ стал рекордным месячным сокращением как доли нерезидентов, так и их вложений в долговые бумаг, говорил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
Повышенная волатильность на российском рынке, скорее всего сохранится, и в апреле, полагает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Он очень сильно зависит от нефтяного, где ситуация остается непредсказуемой, а также от новостей о распространении вируса, особенно в США и Европе, объясняет он: «Сообщения о всплеске заболеваемости или экономических последствиях будут приводить к скачкам на западных рынках, а следом – и на российском. Для нашего рынка это даже больший источник волатильности, чем статистика о заболеваемости в России».
А вот обороты на рынке при этом могут быть ниже мартовских, считает Кошелев: часть игроков уже ушла с рынка и на время заняла выжидательную позицию до появления позитивных новостей, выходные дни в России также могут снизить обороты. «Риск в том, что в такой ситуации, когда игроков мало, можно спровоцировать неконтролируемые движения на котировок», – указывает он.