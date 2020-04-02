Оборот торгов на Московской бирже в марте установил рекорд

Повышенная волатильность на российском рынке, скорее всего сохранится, и в апреле, полагает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Он очень сильно зависит от нефтяного, где ситуация остается непредсказуемой, а также от новостей о распространении вируса, особенно в США и Европе, объясняет он: «Сообщения о всплеске заболеваемости или экономических последствиях будут приводить к скачкам на западных рынках, а следом – и на российском. Для нашего рынка это даже больший источник волатильности, чем статистика о заболеваемости в России».