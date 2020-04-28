Бывший зампред ЦБ стал гендиректором АКРА

Назначенный гендиректором АКРА в ноябре прошлого года Максим Богдашкин, пришедший из Oliver Wyman, покинет агентство. Руководство агентства меняется в связи с существенным изменением ситуации в экономике, прокомментировал он: «Это решение готовилось в течение определенного времени, желаю успеха новой команде. Ее опыт более чем известен рынку и не нуждается в дополнительных рекомендациях». Что это за команда, Богдашкин не уточнил.