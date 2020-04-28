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Бывший зампред ЦБ стал гендиректором АКРА

Михаил Сухов считает, что в этом бизнесе надо извлекать деньги за правду
Анна Михеева
Сергей Портер / Ведомости

Михаил Сухов, с 2012 по 2016 г. занимавший должность зампреда ЦБ, назначен генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Об этом говорится в сообщении агентства. 

Назначенный гендиректором АКРА в ноябре прошлого года Максим Богдашкин, пришедший из Oliver Wyman, покинет агентство. Руководство агентства меняется в связи с существенным изменением ситуации в экономике, прокомментировал он: «Это решение готовилось в течение определенного времени, желаю успеха новой команде. Ее опыт более чем известен рынку и не нуждается в дополнительных рекомендациях». Что это за команда, Богдашкин не уточнил.

АКРА – это важный для нашей страны коммерческий проект, так как от масштабов проникновения рейтингов зависят в том числе и объемы инвестиций, прокомментировал Сухов. «В этом бизнесе нужно извлекать деньги за правду, это требует весьма специфических качеств, мне это интересно», – объяснил он свой выбор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных