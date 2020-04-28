Бывший зампред ЦБ стал гендиректором АКРА

Бывший зампред ЦБ стал гендиректором АКРАМихаил Сухов считает, что в этом бизнесе надо извлекать деньги за правду
Михаил Сухов, с 2012 по 2016 г. занимавший должность зампреда ЦБ, назначен генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Об этом говорится в сообщении агентства.
Назначенный гендиректором АКРА в ноябре прошлого года Максим Богдашкин, пришедший из Oliver Wyman, покинет агентство. Руководство агентства меняется в связи с существенным изменением ситуации в экономике, прокомментировал он: «Это решение готовилось в течение определенного времени, желаю успеха новой команде. Ее опыт более чем известен рынку и не нуждается в дополнительных рекомендациях». Что это за команда, Богдашкин не уточнил.
АКРА – это важный для нашей страны коммерческий проект, так как от масштабов проникновения рейтингов зависят в том числе и объемы инвестиций, прокомментировал Сухов. «В этом бизнесе нужно извлекать деньги за правду, это требует весьма специфических качеств, мне это интересно», – объяснил он свой выбор.