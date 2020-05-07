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ЕС усилит борьбу с отмыванием после скандалов с деньгами из России

Для этого может быть создано новое ведомство
Михаил Оверченко Алексей Невельский
РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) объявила 7 мая о планах создать новую комплексную систему для более эффективной борьбы с отмыванием денег на территории Евросоюза. Решение было принято после того, как в последние годы несколько европейских банков оказались замешаны в широкомасштабном отмывании денег, в том числе для клиентов из России.

Для начала ЕК попросит Европейское банковское управление (EBA) активнее использовать свои полномочия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В 2019 г. EBA подготовило доклад о бездействии регуляторов Дании и Эстонии в деле отмывания денег, в основном российских, через эстонский филиал Danske Bank, однако наблюдательный совет управления в итоге решил закрыть расследование и не предпринимать никаких мер.

Затем ЕК предложит создать новый панъевропейский регулирующий орган и подготовит единый свод правил для членов ЕС в I квартале 2021 г. Новый регулятор, в частности, сможет проводить проверки на местах и оценивать, как в странах реализуется законодательство по борьбе с отмыванием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных