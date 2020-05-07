ЕС усилит борьбу с отмыванием после скандалов с деньгами из России

Для начала ЕК попросит Европейское банковское управление (EBA) активнее использовать свои полномочия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В 2019 г. EBA подготовило доклад о бездействии регуляторов Дании и Эстонии в деле отмывания денег, в основном российских, через эстонский филиал Danske Bank, однако наблюдательный совет управления в итоге решил закрыть расследование и не предпринимать никаких мер.