ЕС усилит борьбу с отмыванием после скандалов с деньгами из России

ЕС усилит борьбу с отмыванием после скандалов с деньгами из РоссииДля этого может быть создано новое ведомство
Еврокомиссия (ЕК) объявила 7 мая о планах создать новую комплексную систему для более эффективной борьбы с отмыванием денег на территории Евросоюза. Решение было принято после того, как в последние годы несколько европейских банков оказались замешаны в широкомасштабном отмывании денег, в том числе для клиентов из России.
Для начала ЕК попросит Европейское банковское управление (EBA) активнее использовать свои полномочия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В 2019 г. EBA подготовило доклад о бездействии регуляторов Дании и Эстонии в деле отмывания денег, в основном российских, через эстонский филиал Danske Bank, однако наблюдательный совет управления в итоге решил закрыть расследование и не предпринимать никаких мер.
Затем ЕК предложит создать новый панъевропейский регулирующий орган и подготовит единый свод правил для членов ЕС в I квартале 2021 г. Новый регулятор, в частности, сможет проводить проверки на местах и оценивать, как в странах реализуется законодательство по борьбе с отмыванием.