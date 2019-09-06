Deutsche Bank мог игнорировать проблемы с отмыванием при работе с российскими клиентами

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Kai Pfaffenbach/REUTERS

Конгресс США выявил возможные проблемы в системе контроля за отмыванием денег Deutsche Bank при работе с крупными российскими бизнесменами, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Эти потенциальные нарушения выявлены в ходе парламентского расследования связей Дональда Трампа с зарубежными правительствами. Палата представителей также начала в этом году анализировать возможное отмывание денег в США через сделки с объектами недвижимости, которые строил и продавал Трамп.

В рамках расследования Deutsche Bank, бывший крупнейшим кредитором Трампа, по требованию Конгресса передал значительное количество документов, электронных писем, записей о транзакциях. В этом требовании, с которым частично ознакомился Reuters, законодатели попросили предоставить информацию о «любых финансовых отношениях, транзакциях или связях» между Трампом, членами его семьи и его компаниями и «любыми иностранными физлицами, организациями или правительствами». Конгресс также запросил сотни документов, связанных с другими клиентами банка, включая российских олигархов, сказали агентству три его источника.