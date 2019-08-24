Регулятор США рассказал, как Deutsche Bank получал бизнес в России и Китае

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Максим Стулов / Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Deutsche Bank заключили мировое соглашение по обвинению в том, что банк нанимал в других странах родственников высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний ради контрактов. Он делал это к их «личной выгоде с целью неправомерным образом влиять на них, чтобы они помогали банку получить или сохранить бизнес», говорится в заявлении SEC.

Подобное происходило «по крайней мере с 2006 по 2014 гг.», отмечается в документе. При этом Deutsche Bank осознавал, что нарушает законы о борьбе со взятками, в том числе американский закон о противодействии коррупции за рубежом. Внутренняя политика банка также требовала выявлять случаи найма или предложений о найме родственников чиновников. Но Deutsche Bank, хотя и осознавал коррупционные риски такой кадровой политики, не предпринял адекватных мер по борьбе с ними в своих отделениях до 2015 г., отмечает SEC. Он также подделывал документы, чтобы скрыть нарушения, связанные с наймом родственников чиновников и руководителей госкомпаний.

Deutsche Bank заплатит $16,2 млн штрафа. Как обычно в таких мировых соглашениях, он не признал вину и не отказался от нее.

В документе SEC приводятся пять примеров такой практики банка – три в Китае и два в России (во всех случаях имена не называются – только должности).

«Держать ее в Москве политически НЕ корректно»