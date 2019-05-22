Техническая ошибка мешала Deutsche Bank бороться с отмыванием денег
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Deutsche Bank обнаружил в своем программном обеспечении ошибку, которая почти 10 лет мешала ему выявлять подозрительные транзакции. Произошло это накануне непростого для него собрания акционеров. Котировки акций банка на этой неделе опустились до нового рекордного минимума. Длительное падение акций частично объясняется тем, что в последние годы крупнейший банк Германии оказался замешан в нескольких скандалах с отмыванием денег и оштрафован из-за них на сотни миллионов долларов.
Deutsche Bank начал использовать ПО, о котором идет речь, в 2010 г. Оно должно выявлять подозрительные транзакции среди операций клиентов его инвестиционного и корпоративного подразделений. Но два из 121 параметра программы были установлены неправильно, сообщил банк. Обнаружили ошибку сотрудники его подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями. «Deutsche Bank пытается исправить ошибку как можно скорее и находится в тесном контакте с регуляторами», – говорится в заявлении банка.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}