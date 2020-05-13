Россияне в апреле возвращали деньги в Сбербанк

Апрельский рост средств физлиц связан с сокращением снятия денег и трат в условиях самоизоляции, а также органически увеличившимися остатками на счетах за счет капитализации процентов по вкладам и получаемых доходов, в том числе выплачиваемых многими компаниями в апреле бонусов, перечисляет замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом Сбербанк объявлял, что продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договоров в апреле, что также повлияло на объем остатков в этом месяце, указывает он. Кроме того, отчасти прирост мог быть обусловлен и тем, что клиенты размещали средства в ожидании дальнейшего снижения процентных ставок по вкладам следом за ключевой ставкой, добавляет Полухин.