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Россияне в апреле возвращали деньги в Сбербанк

Он нарастил вклады и сократил кредитный портфель – впервые за три года
Анна Третьяк Анна Михеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк в апреле заработал 11,5 млрд руб. чистой прибыли, следует из его отчетности по российским стандартам. Это в 6,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года, и в пять раз меньше, чем в марте. За январь – апрель прибыль госбанка снизилась на 22% до 230 млрд руб. 

Чистый процентный доход банка по сравнению с апрелем прошлого года вырос на 6% до 113,8 млрд руб., чистый комиссионный доход сократился на 20% до 31,8 млрд руб. Рост доходов от операций с банковскими картами и эквайринга в апреле замедлился из-за снижения транзакционной активности клиентов, говорится в сообщении банка.

Прибыль сократилась из-за отчислений в резервы: они составили 242 млрд руб. против 10 млрд руб. годом ранее. За месяц Сбербанк увеличил резервы более чем на 63 млрд руб. Это связано с отражением в апрельской отчетности макропоправок, предусмотренных МСФО 9 для учета ухудшения макропрогнозов на фоне глобального шока от пандемии, объясняет банк. Этот эффект уже нашел отражение в его отчетности по МСФО за I квартал. 

Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису

В I квартале он сформировал 188 млрд рублей резервов

Кредиты сокращаются

В апреле банк выдал компаниям 834 млрд руб. кредитов, а с начала года – более 4 трлн руб., что на 22% больше, чем год назад. Остаток корпоративного кредитного портфеля за апрель вырос на 1,8% без учета валютной переоценки и составил более 14,3 трлн руб.

Выдачи кредитов розничным клиентам, наоборот, сократились до 166 млрд руб., что банк связывает с режимом самоизоляции: апрельский результат почти вдвое меньше обычного: на 47% меньше, чем в марте, и на 42% ниже, чем в среднем за I квартал. При этом падение было неоднородным: выдачи потребительских кредитов просели на 59%, а ипотеки – на 9%. Сбербанк позволяет проводить сделки дистанционно через онлайн-платформу недвижимости «Домклик», кроме того, в апреле он предложил дисконт к госпрограмме льготной ипотеки, снизив ставку до 6,1%, напоминает банк. 

В результате впервые за три года размер погашенных кредитов в Сбербанке превысил выдачи, и его розничный кредитный портфель снизился за апрель на 0,4% до 7,43 трлн руб.

Всего розничный портфель российских банков за апрель сократился на 0,6%, сказано в обзоре ЦБ «Финансовый пульс». Регулятор объяснял сокращение тем, что банки, вероятно, «несколько закрутили гайки», чтобы избежать роста кредитных потерь в будущем. Кроме того, указывал ЦБ, население может менее охотно брать новые кредиты из‑за возросшей неопределенности в отношении своих доходов и возможности обслуживать долг, а также из‑за ограничений в связи с коронавирусом. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), к примеру, в апреле количество заявок на беззалоговые кредиты в зависимости от суммы кредита сократилось на 49–74% к мартовским пикам.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле Сбербанка в апреле улучшилась с 2,24 до 2,15% за счет плановой работы с задолженностью корпоративных клиентов, указывает банк.

К концу апреля Сбербанк реструктурировал задолженность на сумму 80 млрд руб. по корпоративным кредитам и одобрил реструктуризацию кредитов физлицам более чем на 70 млрд руб. Заявки на реструктуризацию продолжат активно поступать и дальше, указывал представитель Сбербанка.

Банки реструктурировали россиянам 330 млрд рублей кредитов

Это 2% всего розничного портфеля

Из-за высокой неопределенности относительно продления срока карантина банки не торопятся реструктуризировать кредиты, говорит старший эксперт по банковским рейтингам «Эксперта РА» Руслан Коршунов: «Реальный объем реструктуризации мы скорее всего сможем увидеть к концу текущего года, так как негативное влияние пандемии на платежеспособность клиентов из-за временного лага продолжится и после снятия карантинных мер».

Темпы реструктуризации зависят от качества кредитного портфеля, напоминает аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Егор Дахтлер. Так как качество кредитного портфеля Сбербанка существенно выше сектора и доля просроченных кредитов втрое ниже рыночной, банк реструктурирует меньшую долю портфеля, ожидает он.

Вклады растут

Средства населения в апреле за счет рублевых сбережений выросли на 2,5%, сообщил банк. Получается, что в абсолютном выражении прирост составил около 350 млрд руб. Однако за счет отрицательной валютной переоценки средства физлиц выросли немного меньше – на 1,5% до 14,16 трлн руб. В апреле рубль укрепился на 5,2% к доллару и 6,6% к евро.

Рост вкладов в Сбербанке вдвое выше, чем в среднем по рынку. По предварительным данным, в апреле вклады населения в банках выросли на 0,8%, говорится в «Финансовом пульсе». Рублевые вклады за месяц увеличились на 1,4%, в то время как валютные сократились на 1,1%.

Вклады населения в апреле выросли на 0,8%

Это результат сокращения потребления и набежавших процентов

Апрельский рост средств физлиц связан с сокращением снятия денег и трат в условиях самоизоляции, а также органически увеличившимися остатками на счетах за счет капитализации процентов по вкладам и получаемых доходов, в том числе выплачиваемых многими компаниями в апреле бонусов, перечисляет замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом Сбербанк объявлял, что продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договоров в апреле, что также повлияло на объем остатков в этом месяце, указывает он. Кроме того, отчасти прирост мог быть обусловлен и тем, что клиенты размещали средства в ожидании дальнейшего снижения процентных ставок по вкладам следом за ключевой ставкой, добавляет Полухин.

Рост средств физлиц в апреле – это обычный сезонный фактор, говорит представитель Сбербанка: в этот период происходила выплата премий, бонусов, повышенных выплат из бюджета для части категорий, а также авансов за май. Кроме того, падение потребления ведет к росту сбережений, подтвердил он.

Приток может быть связан и с возвратом средств, которые клиенты активно забирали в марте, допускает Коршунов. Но дальнейшее поведение вкладчиков во многом будет зависеть от динамики реальных доходов населения, а они в условиях карантина и сжатия экономики продолжают падать, указывает он.

Доля Сбербанка на рынке вкладов за март (более свежих данных нет) выросла с 43,1 до 43,5% на 1 апреля.

Средства компаний на счетах в банке, наоборот, сократились в апреле на 2,4% до 7,1 млрд руб., что банк объясняет оптимизацией стоимости фондирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных