Московская биржа удвоила прибыль благодаря кризису

Дальнейший рост комиссионного дохода будет, конечно, зависеть от уровня волатильности на рынках, а сейчас рынки немного стабилизировались по сравнению с мартом и даже апрелем, согласен Ганелин. Впрочем, вряд ли стабилизация приведет к падению оборотов торгов, скорее замедлит дальнейший рост, полагает он: «Поддерживать обороты в этих условиях будет приток розничных инвесторов, которые в условиях снижения процентных ставок ищут альтернативные вкладам свободы получить более высокую доходность. Так что, скорее всего, можно ждать роста прибыли и по итогам года». Некоторое давление на прибыль биржи будут создавать снижающиеся процентные доходы, предупреждает Ганелин, так как ЦБ снизил и, судя по всему, продолжит снижать ключевую ставку. С другой стороны, добавляет он, несколько компенсировать снижение ставок может прирост клиентских остатков, который уже наблюдался в I квартале.