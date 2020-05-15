Московская биржа удвоила прибыль благодаря кризису

Московская биржа удвоила прибыль благодаря кризисуВ первом квартале она заработала почти 6 млрд рублей
Московская биржа в волатильном I квартале почти удвоила чистую прибыль: за январь – март этого года она заработала 5,9 млрд руб. против 3,1 млрд руб. годом ранее.
Правда, если сравнивать чистую прибыль, скорректированную на созданные резервы, рост меньше – 31%. В январе – марте этого года скорректированная чистая прибыль биржи достигла 6,6 млрд руб., в прошлом году – 5,04 млрд руб. Тогда бирже пришлось зарезервировать 2,4 млрд руб. из-за пропажи зерна, выступающего обеспечением по сделкам на товарном рынке, что год назад снизило результат за I квартал.
Комиссионные доходы биржи в январе – марте этого года обновили рекорд, увеличившись почти на 30% год к году до 7,9 млрд руб. Рекорд связан с возросшими благодаря волатильности доходами на срочном и валютном рынках, а также рынке акций, указал финансовый директор биржи Максим Лапин.
Комиссионный доход на рынке акций подскочил на 170% год к году до рекордных 1,12 млрд руб. следом за почти трехкратным ростом оборотов торгов – за квартал они достигли 6,26 трлн руб. Помог и приток частных инвесторов, отметил Лапин: к 15 мая их количество достигло отметки в 5 млн человек.
Комиссии на срочном рынке выросли на 68% до 1,1 млрд руб., на валютном рынке – на 23% до 1,07 млрд руб. Участники валютного рынка начали возвращаться из внебиржевого сегмента в биржевой, говорит Лапин: в условиях волатильности они предпочитают торговать валютой на бирже, где гарантируется исполнение сделок. За счет этого доля биржи на валютном рынке вернулась к росту: еще в конце 2019 г. около 40% валютного рынка приходилось на биржу, а 60% – на внебиржевые торги, сейчас соотношение, по словам Лапина, перевернулось.
Комиссионный доход биржи на денежном рынке сократился на 3% год к году до 1,72 млрд руб. На этот рынок волатильность влияет меньше, поясняет Лапин: участники рынка в I квартале сокращали объем открытых позиций и проводили более короткие сделки, что, по его словам, и привело к снижению комиссий.
Доля комиссий в структуре доходов биржи таким образом выросла почти до 66%. Согласно утвержденной в прошлом году стратегии, к 2024 г. биржа рассчитывает довести ее до 70%.
Чистый процентный доход биржи вырос на 2,1% до 3,99 млрд руб. за счет роста клиентских остатков – как в рублях, так и в долларах, указывает Лапин. Рост средних рублевых и долларовых балансов (+18–21% квартал к кварталу) позволит нейтрализовать снижение средних ставок в рублях и долларах (соответственно на 53 и на 39 б. п.), указывал в обзоре перед публикацией отчетности биржи аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. Повышенная волатильность приводит к тому, что по сделкам требуется большее обеспечение и клиентские балансы на счетах в НКЦ растут, объясняет аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
Операционные расходы биржи в I квартале, наоборот, немного снизились – на 1,6% до 3,68 млрд руб.
Хотя аномально высокая волатильность на рынке привела к крайне сильным объемам торгов на рынках акций, деривативов и валюты, за этим периодом может последовать период слабой активности на рынке, когда аппетит к риску у участников рынка может снизиться, опасается Кипнис. Кроме того, рынок может недооценивать влияние недавнего понижения ставок ЦБ и ФРС США на процентные доходы, тем более что ЦБ может продолжить понижать ставку, указывает он.
Дальнейший рост комиссионного дохода будет, конечно, зависеть от уровня волатильности на рынках, а сейчас рынки немного стабилизировались по сравнению с мартом и даже апрелем, согласен Ганелин. Впрочем, вряд ли стабилизация приведет к падению оборотов торгов, скорее замедлит дальнейший рост, полагает он: «Поддерживать обороты в этих условиях будет приток розничных инвесторов, которые в условиях снижения процентных ставок ищут альтернативные вкладам свободы получить более высокую доходность. Так что, скорее всего, можно ждать роста прибыли и по итогам года». Некоторое давление на прибыль биржи будут создавать снижающиеся процентные доходы, предупреждает Ганелин, так как ЦБ снизил и, судя по всему, продолжит снижать ключевую ставку. С другой стороны, добавляет он, несколько компенсировать снижение ставок может прирост клиентских остатков, который уже наблюдался в I квартале.