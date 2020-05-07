Количество частных инвесторов на Московской бирже приблизилось к 5 млн

Количество частных инвесторов на Московской бирже приблизилось к 5 млнКризис подстегнул интерес россиян к фондовому рынку
В апреле приток частных инвесторов на фондовый рынок продолжился – к началу мая число уникальных клиентов-физлиц на Московской бирже достигло 4,89 млн человек, отчиталась биржа. За месяц брокерские счета открыли 318 307 человек – почти столько же, сколько и в марте (319 753).
В то же время число активных клиентов (с точки зрения биржи это те, кто провел хотя бы одну сделку в течение месяца) в апреле несколько снизилось – с 606 725 до 596 607 человек. Доля активных клиентов в апреле сократилась с 13,3 до 12,2%, но все еще остается выше, чем в начале года, до скачка волатильности на рынках. К примеру, в январе активными инвесторами были чуть более 425 000 человек (10,5%).
Больше всего число зарегистрированных клиентов, по данным биржи, в апреле выросло у «Тинькофф» (+243 714), Сбербанка (83 347), ВТБ (36 644), БКС (15 708), Альфа-банка (7937), «Открытия» (6275) и «Финама» (4059).
Приток клиентов зафиксировала и Санкт-Петербургская биржа (специализируется на торговле иностранными бумагами): количество клиентских счетов в апреле выросло с 3,69 млн до 4,08 млн. Количество активных счетов увеличилось на 34,7% по сравнению с мартом – до 235 700.
Без резких движений
В отличие от марта, когда сильные движения на рынке приводили к всплеску новых счетов в отдельные дни, в апреле счета открывались более равномерно, говорят большинство брокеров. Это связано с тем, что на рынке не было сильных провалов, на которые традиционно активно реагируют новые клиенты, говорит руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леснов.
В целом открытие счетов в апреле было равномерным, подтверждает главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции» Владимир Потапов. Максимальное количество счетов, по его словам, было оформлено 21 апреля, но оно превышает среднемесячное значение не более чем на 20%. Крупные информационные события влияют на активность клиентов, признает Потапов. 20 апреля, за день до их исполнения, цена майских фьючерсов на североамериканскую нефть WTI впервые в истории ушла в минус, следом начали снижаться фьючерсы и на другие марки нефти, а также фондовые рынки, в том числе российский.
«Тинькофф» в марте запустил рекламную кампанию, которая способствовала равномерному росту числа клиентов, говорит директор инвестиционного бизнеса Дмитрий Панченко.
Приток продолжается
Чистый приток средств (за вычетом вывода) в портфели физлиц в ВТБ составил порядка 5% от активов физлиц под управлением на начало квартала, рассказывает Потапов. В конце марта на брокерских счетах находилось 840 млрд руб., сообщал ВТБ, в таком случае приток составил бы более 40 млрд руб.
По словам директора по брокерскому бизнесу «БКС брокера» Олега Чихладзе, приток активов в апреле увеличился в 1,7 раза год к году. «Мы также заметили рост интереса к американским акциями, количество сделок с которыми выросло вдвое, и установили в апреле три рекорда по количеству сделок клиентов – физических лиц», – рассказывает он. Панченко объясняет популярность бумаг американских компаний более сильными движениями их котировок и более широким списком доступных бумаг.
В «Финаме» приток средств снизился по сравнению с мартом, но незначительно – 9 млрд против 10 млрд руб., говорит Леснов, но он все еще в разы выше значений предыдущих месяцев.
В «Открытие брокере» прирост новых счетов в апреле пошел на спад (на 23% меньше, чем в марте), а приток средств при этом уменьшился наполовину, говорит начальник управления маркетинговой аналитики Денис Камынин, но все равно клиенты открыли вдвое больше счетов и перевели на них в 2,5 раза больше денег, чем в апреле 2019 г., продолжает он.
ITI capital в апреле, наоборот, зафиксировал отток: клиенты вывели на 43% больше, чем внесли. Но по итогам двух месяцев (март и апрель) компания все равно видит приток средств на брокерские счета, сообщил ее представитель. Абсолютных значений он не раскрыл.
Брокер также заметил небольшое снижение активности розничных клиентов в последнюю неделю апреля по сравнению с началом месяца на рынках Московской биржи и повышенный интерес клиентов к торговле иностранными ценными бумагами, рассказал его представитель.
В «Тинькофф инвестициях» в апреле чистый приток средств на счета физлиц был чуть больше, чем в марте, рассказал его представитель. Абсолютных значений он не раскрыл.
Вклады, налоги и волатильность
Резкий прирост новых счетов в марте брокеры объясняли тем, что инвесторы хотели воспользоваться волатильностью, чтобы купить подешевевшие бумаги «на дне». Эта тенденция продолжилась и в апреле, считают они.
Многие активы до сих пор можно купить по очень привлекательным ценам – просадка по некоторым эмитентам с начала года составила 45–50% и более, говорит Камынин. Приток средств на брокерские счета говорит о том, что клиенты верят в возможности, которые возникли на рынке, уверен Потапов.
В апреле этот расчет оправдался: после мартовского обвала индекс Мосбиржи за месяц вырос на 5,7%, а долларовый индекс РТС – на 11%.
По мнению руководителя направления по работе с частными клиентами «Ренессанс капитала» Григория Седова, инвесторов привели сразу несколько факторов, в том числе – большая волатильность. Ряд инвесторов заводит деньги на рынок в поисках «поля чудес», но важно понимать, что по статистике большая часть краткосрочных спекулянтов среди розничных инвесторов деньги на рынке теряет, напоминает он.
Ключевой фактор, как и весь последний год, – это падение ставок по депозитам, замечает представитель «Алор брокера»: «Нести деньги больше некуда. Раньше банки активно продавали ИСЖ как альтернативу с высокой доходностью, но этот инструмент также теряет спрос из-за негатива». Теперь же к низкой доходности добавился еще и введенный с 2021 г. налог на проценты по крупным вкладам, напоминает Седов. (НДФЛ по ставке 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам и счетам в российских банках гражданина, которая превышает доход в размере ключевой ставки с 1 млн руб.)
Камынин также связывает рост средств на брокерских счетах с тем, что в апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, что, по его мнению, неминуемо повлечет дальнейшее снижение привлекательности вкладов. «Еще сложнее ситуация с валютными вкладами – крупные игроки наблюдают вывод накоплений в долларах и евро. Но люди больше не готовы хранить их дома, они хотят их инвестировать», – рассуждает он.
Кроме того, сейчас больше вариантов и легче открыть брокерский счет – все крупные игроки дают возможность сделать это в мобильном приложении, напоминает Седов. Он также обращает внимание на крайне высокую активность самих брокеров и банков – например, предложение подарить акцию при открытии счета: «Но необходимо оценивать не только количественно, сколько счетов открыто, но и качественно, то есть сколько заведено активов и сколько из них останется на счетах спустя несколько месяцев».