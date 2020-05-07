Количество частных инвесторов на Московской бирже приблизилось к 5 млн

В то же время число активных клиентов (с точки зрения биржи это те, кто провел хотя бы одну сделку в течение месяца) в апреле несколько снизилось – с 606 725 до 596 607 человек. Доля активных клиентов в апреле сократилась с 13,3 до 12,2%, но все еще остается выше, чем в начале года, до скачка волатильности на рынках. К примеру, в январе активными инвесторами были чуть более 425 000 человек (10,5%).