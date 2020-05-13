Московская биржа отказалась компенсировать убытки из-за отрицательных цен

Биржа заявила, что не планирует перерасчет цены исполнения контракта, сославшись на то, что CME Group (биржевой оператор, которому принадлежит NYMEX) признала цену обоснованной. Тем не менее она согласилась в дальнейшем двигать ценовой коридор на срочном рынке в вечернюю сессию и ввести механизм торгов по отрицательным ценам в ближайшие месяцы. Брокеры же, опасаясь, что за время его разработки нефтяные фьючерсы успеют снова уйти в минус, временно ограничили клиентам торговлю контрактами на WTI, а некоторые – и на Brent.