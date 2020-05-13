Московская биржа отказалась компенсировать убытки из-за отрицательных цен

Московская биржа отказалась компенсировать убытки из-за отрицательных ценОбвал цен на WTI в апреле стоил российским инвесторам почти миллиард рублей
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Московскую биржу принять участие в реструктуризации многомиллионных убытков клиентов, образовавшихся после того, как в конце апреля фьючерсы на североамериканскую нефть WTI ушли в минус. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма президента НАУФОР Алексея Тимофеева предправления Московской биржи Юрию Денисову, Тимофеев подтвердил его подлинность.
Что произошло
20 апреля, за день до исполнения, цена майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упала ниже нуля и к закрытию торгов достигла минус $37,63 за баррель. Московская биржа, где также торгуются эти контракты, оказалась не готова к такому повороту и вечером перестала принимать заявки ниже $8,84 – границы ценового коридора, который, согласно ее регламенту, можно двигать на срочном рынке только в основную сессию, до 18.45 мск. На NYMEX торги продолжались.
На следующий день Московская биржа решила не проводить торги этим контрактом и провела расчеты по цене -$37,63 (по ее правилам расчетная цена соответствует цене по итогам торгов в предпоследний день торгов на NYMEX). Решение приостановить торги биржа объяснила тем, что брокерские и ее клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам для всего рынка.
Биржа заявила, что не планирует перерасчет цены исполнения контракта, сославшись на то, что CME Group (биржевой оператор, которому принадлежит NYMEX) признала цену обоснованной. Тем не менее она согласилась в дальнейшем двигать ценовой коридор на срочном рынке в вечернюю сессию и ввести механизм торгов по отрицательным ценам в ближайшие месяцы. Брокеры же, опасаясь, что за время его разработки нефтяные фьючерсы успеют снова уйти в минус, временно ограничили клиентам торговлю контрактами на WTI, а некоторые – и на Brent.