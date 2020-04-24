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Брокеры начали ограничивать доступ к фьючерсам на нефть

Они боятся, что Московская биржа опять не справится с отрицательными ценами
Анна Третьяк
Евгений Разумный / Ведомости

Брокеры, опасаясь нового падения нефтяных фьючерсов до отрицательных значений, временно ограничивают клиентам торговлю этими контрактами. Уже несколько крупных игроков закрыли доступ к ним, либо рассматривают такой вариант.

Не купить, не продать

Альфа-банк временно приостанавливает клиентам доступ к торговле фьючерсами на североамериканскую нефть WTI и природный газ вне зависимости от даты их экспирации (исполнения), говорится в его сообщении клиентам. Он также попросил клиентов полностью закрыть имеющиеся в портфеле позиции в этих контрактах до 23.00 мск пятницы. После этого все неисполненные заявки будут сняты, а открытые позиции принудительно реализованы по правилам риск-менеджмента.

Такое решение Альфа-банк принял, руководствуясь принципом защиты интересов и активов инвесторов во избежание повторения негативной ситуации с майскими фьючерсами на WTI в начале этой недели. Доступ к торговле будет ограничен до момента внесения изменений в регламентирующие документы, а также в информационные системы инфраструктурных организаций и участников рынка, говорится в сообщении. Представитель Альфа-банка отказался от комментариев. «Причиной стало несовершенство торгов Московской биржи. Перестройка систем на работу с отрицательными котировками может потребовать около двух месяцев и торговать все это время – риск как для брокера, так и клиентов», – объяснил человек, близкий к банку.

ВТБ приостановил возможность подавать поручения на открытие новых позиций по ближайшему контракту на WTI с исполнением 19 мая, говорится на его сайте. Это сделано для защиты клиентов, говорит представитель банка: «Мы не планируем ограничить доступ клиентам к торговле на срочном рынке, но рассматриваем все возможности, которые позволят защитить клиентов от подобных ситуаций».

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От чего защищают клиентов

Участники рынка – биржа, брокеры и инвесторы – оказались не готовы к работе с отрицательными ценами, которых в понедельник впервые в истории достигли фьючерсы на нефть. Вечером 20 апреля, за день до исполнения (экспирации) майских контрактов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) их цены ушли в минус. Московская биржа, где также торгуются эти контракты, оказалась не готова к такому повороту и перестала принимать заявки ниже $8,84 – границы ценового коридора: согласно ее регламенту, двигать ценовой коридор на срочном рынке можно только в основную сессию, до 18.45 мск. В Нью-Йорке в понедельник торги закрылись на отметке минус $37,63. Московская биржа не стала проводить торги этими контрактами во вторник и произвела расчеты по цене -$37,63 (по ее правилам, расчетная цена соответствует цене по итогам торгов в предпоследний день торгов на NYMEX). Решение приостановить торги биржа объяснила тем, что брокерские и ее клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Из-за досрочной приостановки торгов инвесторы могли потерять сотни миллионов рублей, жаловались участники рынка.

После этого Комитет по срочному рынку Московской биржи принял решение в ближайшие месяцы разработать и ввести механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях. Биржа также позволит двигать границы ценового коридора на срочном рынке и в ходе вечерней торговой сессии.

Одновременно биржа подняла ставки обеспечения по фьючерсам на WTI на 20 п.п. – до 30-63% в зависимости от размера позиции, по фьючерсам на Brent – на 10 п.п. до 30-53%. Гарантийное обеспечение для ближайших контрактов составит: по фьючерсам на WTI 56% для покупателя и 64% для продавца, по фьючерсам на Brent – 48 и 52% соответственно.

Московская биржа обсудила возможность отрицательных котировок

Она изменит правила торгов нефтяными фьючерсами

Проводить перерасчет цены экспирации для своих клиентов Московская биржа не может, рассказал в среду ее представитель, так как CME Group (в нее входят NYMEX, Чикагская торговая палата и Чикагская товарная биржа) в ответ на ее запрос сообщила, что сложившаяся расчетная цена контракта на WTI обоснованна и планов ее пересмотра нет.

Инвесторов отправили на самоизоляцию

Инвесторы уже начали сокращать позиции в контрактах на WTI, следует из данных биржи. Если на 17 апреля в них было открыто 81 596 позиций, в том числе 34 634 – частными инвесторами, то к 23 апреля их число сократилось до 23 640 и 12 615 соответственно.

«Алор брокер» в ближайшие дни введет ограничение на торговлю контрактами на WTI, говорит заместитель гендиректора Максим Дремин. Компания изучает необходимость и возможность ограничений по другим контрактам, в том числе на Brent, но пока вводить их не планирует. Несколько клиентов «Алор брокера» тоже пострадали от приостановки торгов и отрицательных цен, сетует Дремин: «Таких у нас всего 4–5 человек, суммарные убытки там до 10 млн руб.».

Компания ITI Capital решила приостановить открытие новых позиций в ближайших контрактах на WTI – с исполнением 19 мая и 22 июня – и производных к ним, но закрывать действующие позиции не планирует. С высокой вероятностью ситуация 20 апреля может повториться, поясняет представитель компании, у биржи же нет механизмов торговли по отрицательным ценам, есть расхождения с правилами торговли и клиринга базового контракта на CME и высока вероятность разрыва между ценой остановки торгов и расчетной ценой контракта. Несколько клиентов ITI Capital держали майские контракты на WTI, большая часть из них понесла убытки, говорит представитель компании.

Инвесторы могли потерять сотни миллионов рублей на обвале нефтяных цен

Московская биржа и брокеры оказались не готовы к отрицательным ценам WTI

«Открытие брокер» рассматривает ограничение доступа к торговле деривативами, сообщил его гендиректор Владимир Крекотень: «В первую очередь, конечно, речь идет о товарных контрактах (все сорта нефти и газ) для всех категорий клиентов. Во вторую – об ограничении доступа некоторых категорий клиентов к торговле деривативами в принципе, так как события, произошедшие 10 марта (тогда российский рынок после длинных выходных рухнул вслед за ценами на нефть) и особенно 20-21 апреля, показали, что как инфраструктура, так и опытные, квалифицированные инвесторы не всегда готовы к такому повороту». По его словам, из-за невозможности участвовать в торгах пострадало порядка 100 клиентов «Открытие брокера», ряд из них остался с задолженностью перед брокером.

«Финам» тоже обсуждает различные ограничения доступа к наиболее рискованным в нынешних условиях инструментам срочного рынка, в частности к нефтяным контрактам, рассказал предправления компании Владислав Кочетков. Компания рассматривает различные сценарии: полный запрет операций, доступ только для квалифицированных инвесторов, повышение гарантийного обеспечения и комиссий. «Финального решения пока нет, мы проводим консультации с клиентами и строим модели, чтобы в результате наших действий трейдеры не понесли ущерба», – замечает Кочетков, но подтверждает, что, скорее всего, ограничения будут введены. Информацию об убытках клиентов компания не раскрывает, но по словам Кочеткова, речь идет о «многих десятках миллионов рублей».

«Атон» будет дополнительно уведомлять клиентов о рисках и рассматривает принудительное ограничение торговли, но финального решения пока нет, говорит его представитель, добавляя, что клиенты компании не очень активны в контрактах на WTI.

«БКС брокер» собирается провести комитет, где рассмотрит ограничения от повышения гарантийного обеспечения до полного запрета торгов определенными инструментами. «Пока мы рассматриваем не весь рынок, а некоторые контракты», – отметил директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Олег Чихладзе. Часть клиентов компании, купивших контракты на WTI, в начале недели понесли убытки из-за невозможности продать их, говорит он. Таких инвесторов немного, и суммы убытков не очень значительны в масштабах бизнеса, но могут быть существенны для этих клиентов, указывает Чихладзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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