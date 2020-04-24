Брокеры начали ограничивать доступ к фьючерсам на нефть

Участники рынка – биржа, брокеры и инвесторы – оказались не готовы к работе с отрицательными ценами, которых в понедельник впервые в истории достигли фьючерсы на нефть. Вечером 20 апреля, за день до исполнения (экспирации) майских контрактов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) их цены ушли в минус. Московская биржа, где также торгуются эти контракты, оказалась не готова к такому повороту и перестала принимать заявки ниже $8,84 – границы ценового коридора: согласно ее регламенту, двигать ценовой коридор на срочном рынке можно только в основную сессию, до 18.45 мск. В Нью-Йорке в понедельник торги закрылись на отметке минус $37,63. Московская биржа не стала проводить торги этими контрактами во вторник и произвела расчеты по цене -$37,63 (по ее правилам, расчетная цена соответствует цене по итогам торгов в предпоследний день торгов на NYMEX). Решение приостановить торги биржа объяснила тем, что брокерские и ее клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Из-за досрочной приостановки торгов инвесторы могли потерять сотни миллионов рублей, жаловались участники рынка.