Брокеры начали ограничивать доступ к фьючерсам на нефть

Брокеры начали ограничивать доступ к фьючерсам на нефтьОни боятся, что Московская биржа опять не справится с отрицательными ценами
Брокеры, опасаясь нового падения нефтяных фьючерсов до отрицательных значений, временно ограничивают клиентам торговлю этими контрактами. Уже несколько крупных игроков закрыли доступ к ним, либо рассматривают такой вариант.
Не купить, не продать
Альфа-банк временно приостанавливает клиентам доступ к торговле фьючерсами на североамериканскую нефть WTI и природный газ вне зависимости от даты их экспирации (исполнения), говорится в его сообщении клиентам. Он также попросил клиентов полностью закрыть имеющиеся в портфеле позиции в этих контрактах до 23.00 мск пятницы. После этого все неисполненные заявки будут сняты, а открытые позиции принудительно реализованы по правилам риск-менеджмента.
Такое решение Альфа-банк принял, руководствуясь принципом защиты интересов и активов инвесторов во избежание повторения негативной ситуации с майскими фьючерсами на WTI в начале этой недели. Доступ к торговле будет ограничен до момента внесения изменений в регламентирующие документы, а также в информационные системы инфраструктурных организаций и участников рынка, говорится в сообщении. Представитель Альфа-банка отказался от комментариев. «Причиной стало несовершенство торгов Московской биржи. Перестройка систем на работу с отрицательными котировками может потребовать около двух месяцев и торговать все это время – риск как для брокера, так и клиентов», – объяснил человек, близкий к банку.
ВТБ приостановил возможность подавать поручения на открытие новых позиций по ближайшему контракту на WTI с исполнением 19 мая, говорится на его сайте. Это сделано для защиты клиентов, говорит представитель банка: «Мы не планируем ограничить доступ клиентам к торговле на срочном рынке, но рассматриваем все возможности, которые позволят защитить клиентов от подобных ситуаций».
От чего защищают клиентов
Участники рынка – биржа, брокеры и инвесторы – оказались не готовы к работе с отрицательными ценами, которых в понедельник впервые в истории достигли фьючерсы на нефть. Вечером 20 апреля, за день до исполнения (экспирации) майских контрактов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) их цены ушли в минус. Московская биржа, где также торгуются эти контракты, оказалась не готова к такому повороту и перестала принимать заявки ниже $8,84 – границы ценового коридора: согласно ее регламенту, двигать ценовой коридор на срочном рынке можно только в основную сессию, до 18.45 мск. В Нью-Йорке в понедельник торги закрылись на отметке минус $37,63. Московская биржа не стала проводить торги этими контрактами во вторник и произвела расчеты по цене -$37,63 (по ее правилам, расчетная цена соответствует цене по итогам торгов в предпоследний день торгов на NYMEX). Решение приостановить торги биржа объяснила тем, что брокерские и ее клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Из-за досрочной приостановки торгов инвесторы могли потерять сотни миллионов рублей, жаловались участники рынка.
После этого Комитет по срочному рынку Московской биржи принял решение в ближайшие месяцы разработать и ввести механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях. Биржа также позволит двигать границы ценового коридора на срочном рынке и в ходе вечерней торговой сессии.
Одновременно биржа подняла ставки обеспечения по фьючерсам на WTI на 20 п.п. – до 30-63% в зависимости от размера позиции, по фьючерсам на Brent – на 10 п.п. до 30-53%. Гарантийное обеспечение для ближайших контрактов составит: по фьючерсам на WTI 56% для покупателя и 64% для продавца, по фьючерсам на Brent – 48 и 52% соответственно.
Проводить перерасчет цены экспирации для своих клиентов Московская биржа не может, рассказал в среду ее представитель, так как CME Group (в нее входят NYMEX, Чикагская торговая палата и Чикагская товарная биржа) в ответ на ее запрос сообщила, что сложившаяся расчетная цена контракта на WTI обоснованна и планов ее пересмотра нет.
Инвесторов отправили на самоизоляцию
Инвесторы уже начали сокращать позиции в контрактах на WTI, следует из данных биржи. Если на 17 апреля в них было открыто 81 596 позиций, в том числе 34 634 – частными инвесторами, то к 23 апреля их число сократилось до 23 640 и 12 615 соответственно.
«Алор брокер» в ближайшие дни введет ограничение на торговлю контрактами на WTI, говорит заместитель гендиректора Максим Дремин. Компания изучает необходимость и возможность ограничений по другим контрактам, в том числе на Brent, но пока вводить их не планирует. Несколько клиентов «Алор брокера» тоже пострадали от приостановки торгов и отрицательных цен, сетует Дремин: «Таких у нас всего 4–5 человек, суммарные убытки там до 10 млн руб.».
Компания ITI Capital решила приостановить открытие новых позиций в ближайших контрактах на WTI – с исполнением 19 мая и 22 июня – и производных к ним, но закрывать действующие позиции не планирует. С высокой вероятностью ситуация 20 апреля может повториться, поясняет представитель компании, у биржи же нет механизмов торговли по отрицательным ценам, есть расхождения с правилами торговли и клиринга базового контракта на CME и высока вероятность разрыва между ценой остановки торгов и расчетной ценой контракта. Несколько клиентов ITI Capital держали майские контракты на WTI, большая часть из них понесла убытки, говорит представитель компании.
«Открытие брокер» рассматривает ограничение доступа к торговле деривативами, сообщил его гендиректор Владимир Крекотень: «В первую очередь, конечно, речь идет о товарных контрактах (все сорта нефти и газ) для всех категорий клиентов. Во вторую – об ограничении доступа некоторых категорий клиентов к торговле деривативами в принципе, так как события, произошедшие 10 марта (тогда российский рынок после длинных выходных рухнул вслед за ценами на нефть) и особенно 20-21 апреля, показали, что как инфраструктура, так и опытные, квалифицированные инвесторы не всегда готовы к такому повороту». По его словам, из-за невозможности участвовать в торгах пострадало порядка 100 клиентов «Открытие брокера», ряд из них остался с задолженностью перед брокером.
«Финам» тоже обсуждает различные ограничения доступа к наиболее рискованным в нынешних условиях инструментам срочного рынка, в частности к нефтяным контрактам, рассказал предправления компании Владислав Кочетков. Компания рассматривает различные сценарии: полный запрет операций, доступ только для квалифицированных инвесторов, повышение гарантийного обеспечения и комиссий. «Финального решения пока нет, мы проводим консультации с клиентами и строим модели, чтобы в результате наших действий трейдеры не понесли ущерба», – замечает Кочетков, но подтверждает, что, скорее всего, ограничения будут введены. Информацию об убытках клиентов компания не раскрывает, но по словам Кочеткова, речь идет о «многих десятках миллионов рублей».
«Атон» будет дополнительно уведомлять клиентов о рисках и рассматривает принудительное ограничение торговли, но финального решения пока нет, говорит его представитель, добавляя, что клиенты компании не очень активны в контрактах на WTI.
«БКС брокер» собирается провести комитет, где рассмотрит ограничения от повышения гарантийного обеспечения до полного запрета торгов определенными инструментами. «Пока мы рассматриваем не весь рынок, а некоторые контракты», – отметил директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Олег Чихладзе. Часть клиентов компании, купивших контракты на WTI, в начале недели понесли убытки из-за невозможности продать их, говорит он. Таких инвесторов немного, и суммы убытков не очень значительны в масштабах бизнеса, но могут быть существенны для этих клиентов, указывает Чихладзе.