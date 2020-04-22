Московская биржа обсудила возможность отрицательных котировок

Комитет по срочному рынку Московской биржи в среду обсуждал, что делать, если котировки фьючерсов станут отрицательными, рассказали «Ведомостям» член комитета и знакомые двух других участников заседания. Такое впервые в истории произошло вечером 20 апреля, когда цены майских контрактов на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ушли в минус. Биржа оказалась не готова к такому повороту и перестала принимать заявки ниже $8,84 – границы ценового коридора. В Нью-Йорке торги закрылись на отметке минус $37,63, 21 апреля был день поставки нефти этим контрактам, и Московская биржа не стала проводить торги этими контрактами во вторник и произвела расчеты по цене -$37,63. Сотни инвесторов могли потерять на этом сотни миллионов рублей.