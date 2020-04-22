Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Московская биржа обсудила возможность отрицательных котировок

Она изменит правила торгов нефтяными фьючерсами
Анна Третьяк
Евгений Разумный / Ведомости

Комитет по срочному рынку Московской биржи в среду обсуждал, что  делать, если котировки фьючерсов станут отрицательными, рассказали «Ведомостям» член комитета и знакомые двух других участников заседания. Такое впервые в истории произошло вечером 20 апреля, когда цены майских контрактов на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ушли в минус. Биржа оказалась не готова к такому повороту и перестала принимать заявки ниже $8,84 – границы ценового коридора. В Нью-Йорке торги закрылись на отметке минус $37,63, 21 апреля был день поставки нефти этим контрактам, и Московская биржа не стала проводить торги этими контрактами во вторник и произвела расчеты по цене -$37,63. Сотни инвесторов могли потерять на этом сотни миллионов рублей.

Работа над ошибками

Биржа объяснила свое решение тем, что брокерские и ее клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло создать проблемы всему рынку. При этом приостановка торгов не повлияла на цену исполнения фьючерса: она определяется исходя из цены на NYMEX по итогам предпоследнего дня торгов.

Вы видите 30% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных