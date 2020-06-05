Прибыль Сбербанка начала восстанавливаться после сильного падения в апреле

Крупнейший банк страны в мае заработал 45 млрд руб. – это на 40% меньше, чем год назад, говорится в отчетности Сбербанка по российским стандартам. Однако по сравнению с апрелем прибыль госбанка выросла почти в четыре раза: в апреле она падала в 6,5 раза до 11,5 млрд руб. в сравнении с тем же месяцем год назад.