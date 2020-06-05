Прибыль Сбербанка начала восстанавливаться после сильного падения в апреле

Прибыль Сбербанка начала восстанавливаться после сильного падения в апрелеНо вклады граждан сократились почти на 1%
Крупнейший банк страны в мае заработал 45 млрд руб. – это на 40% меньше, чем год назад, говорится в отчетности Сбербанка по российским стандартам. Однако по сравнению с апрелем прибыль госбанка выросла почти в четыре раза: в апреле она падала в 6,5 раза до 11,5 млрд руб. в сравнении с тем же месяцем год назад.
Чистый процентный доход Сбербанка за пять месяцев вырос на 11% до 571,1 млрд руб. по сравнению с январем – маем прошлого года. Чистый комиссионный доход вырос на 3,8% до 184,8 млрд руб. благодаря «увеличению объема расчетных операций и операций клиентов на финансовых рынках». В мае в банке восстанавливались доходы от операций с картами по сравнению с апрелем, но снижались продажи страховых продуктов, говорится в сообщении Сбербанка.
Кроме того, в мае сократились расходы банков по взносам в фонд страхования вкладов после снижения ставки Агентством по страхованию вкладов (АСВ) – это одна из мер поддержки банков. Экономия Сбербанка от пониженных взносов составила 12,3 млрд руб., отчитался банк.
«Несмотря на первые позитивные сигналы, банк продолжает придерживаться консервативного подхода к формированию резервов по кредитному риску», – приводятся в сообщении банка слова зампреда правления Александра Морозова. Отчисления госбанка в резервы в мае сопоставимы с апрельскими – 63,4 млрд руб. (63,3 млрд руб. в апреле). За пять месяцев резервы госбанка выросли в 11,7 раза в годовом сопоставлении и достигли 305,5 млрд руб.
«Пиковое значение падения прибыли Сбербанк прошел в апреле, и в течение ближайших месяцев прибыль будет восстанавливаться», – говорит аналитик АКРА Михаил Полухин. Хотя прибыль в любом случае будет под давлением из-за общей экономической ситуации, отмечает он.
Вклады и кредиты вернулись в норму
Средства граждан в Сбербанке снизились после роста вкладов в марте и апреле: без учета валютной переоценки средства населения сократились на 0,9% за счет рублевых сбережений до 13,9 трлн руб. При этом валютные вклады в долларовом эквиваленте выросли на 1,3%. В мае рубль укрепился на 4% к доллару и 2% к евро.
В апреле вклады в Сбербанке росли вдвое выше рынка – на 2,5%, или около 350 млрд руб., за счет рублевых сбережений. Но за счет отрицательной валютной переоценки средства физлиц выросли в апреле немного меньше – на 1,5% до 14,16 трлн руб. Эксперты апрельский рост объясняли сокращением снятия денег и трат в условиях самоизоляции. На апрель пришлась и сезонная выплата премий, бонусов, повышенных выплат из бюджета для части категорий, а также авансов за май, объяснял представитель Сбербанка.
Небольшое снижение вкладов населения в мае было ожидаемо, говорит Полухин: это, скорее, технический отток, коррекция после апрельского роста: у людей стало больше возможностей снять средства физически, немного снижались ставки в мае, закончились нерабочие дни и разовые сезонные выплаты. Каких-то иных экономических предпосылок для снижения в мае вкладов Полухин не видит.
Сохранить портфель вкладов населения Сбербанку не помогло и введение промовклада к Дню Победы с повышенной ставкой 4,7% годовых (действовал 8–31 мая) при максимальной доходности базового вклад в розничном сегменте 4,19%.
Правда, одновременно с запуском промовклада Сбербанк с 8 мая снизил ставки базовой линейки вкладов в среднем на 0,35 процентного пункта (п. п.), включая депозиты для премиальных клиентов. Им Сбербанк готов платить не более 4,65% годовых при вложении свыше 300 млн руб. (сегмент «Сбербанк первый»).
«Ведомости» направили запрос в Сбербанк.
Начало в Сбербанке восстанавливаться и кредитование граждан. В мае банк выдал им 197 млрд руб. кредитов, что на 18% больше апреля, когда выдачи кредитов розничным клиентам сократились до 166 млрд руб. Незначительно сократились выдачи кредитов корпоративным клиентам – 825 млрд руб. против 834 млрд в апреле. Портфель корпоративных кредитов достиг 14,1 трлн руб., розничных – 7,4 трлн руб.
К концу мая Сбербанк реструктурировал по государственным и собственным программам кредиты на 1,12 трлн руб. Уровень просроченной задолженности в мае вырос с 2,15% до 2,22% за счет как розничного, так и корпоративного кредитных портфелей.