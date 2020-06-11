ЦБ договорился с депутатами о правилах работы инвесторов на бирже

Участники финансового рынка, представители ЦБ и депутаты в четверг в Госдуме завершили длившийся больше года спор о правилах работы частных инвесторов на фондовом рынке. Законопроект о защите инвесторов, принятый в первом чтении в мае 2019 г., вызвал резкое недовольство участников рынка: они сочли, что ЦБ перегнул палку и чрезмерно ограничил перечень инструментов, доступных начинающим игрокам. Теперь дискуссия закрыта: по словам участников обсуждения, нынешняя версия – финальная и, несмотря на недовольство брокеров, ее планируют вынести на второе чтение в июне.