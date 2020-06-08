Инвесторы требуют от Московской биржи возместить 110 млн рублей убытков

ВТБ еще не получил официальную информацию об иске на 70 млн руб., но знает про инициативную группу из клиентов, потерявших средства на фьючерсах, которая собирается обращаться в суд с такими претензиями, сообщил главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов. Ситуация экстраординарная и у каждой стороны существует свой на нее взгляд, признает он: «Потери понесли инвесторы, приобретавшие фьючерсы, брокеры, которые предоставляли им доступ к срочному рынку, и – репутационно – весь срочный рынок. Мы не знаем, каким образом закончится разбирательство, но одно мы можем сказать наверняка: срочный рынок для российских инвесторов никогда не будет таким, как до 21 апреля». Иск на 40 млн руб. ВТБ пока тоже не получил, сообщил его представитель.