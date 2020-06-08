Инвесторы требуют от Московской биржи возместить 110 млн рублей убытков

Инвесторы требуют от Московской биржи возместить 110 млн рублей убытковК ней поданы два коллективных иска в связи с отрицательными ценами на нефть
Инвесторы, пострадавшие из-за отрицательных цен на фьючерсы на нефть WTI, подали два коллективных иска к Московской бирже в Пресненский районный суд. Суммарно истцы требуют возмещения убытков на 110 млн руб.: в одном иске – на 70 млн руб., в другом – на 40 млн. В картотеке суда иски пока не зарегистрированы.
Претензии к бирже возникли после того, как 20 апреля, в последний день перед их исполнением, котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые в истории ушли в минус. Московская биржа, где также торгуются эти контракты, вечером 20 апреля перестала принимать заявки ниже $8,84: это нижняя граница ценового коридора, двигать которую в вечернюю сессию по правилам биржи нельзя. На следующий день она не стала проводить торги контрактами и провела расчет по цене минус $37,63 за баррель – по ее правилам, расчетная цена соответствует цене по итогам торгов в предпоследний день торгов на NYMEX.
Московская биржа получила иск на 70 млн руб. и сейчас изучает его, передал ее представитель. «Ведомости» ожидают от него ответа насчет второго иска.
ЦБ (он владеет 11,8% акций биржи), получивший жалобы от инвесторов на эту ситуацию, в мае не нашел в решениях биржи нарушений закона, своих нормативных актов или внутренних документов самой биржи. По вопросу возмещения понесенных убытков инвесторам следует обращаться в суд, советовал представитель регулятора.
Бездействие на 70 миллионов
Сумма требований в первом иске составила 70 млн руб., он подан от лица 23 инвесторов. В качестве третьих лиц они также просят привлечь своих брокеров, которым оказались должны: БКС, «Финам», ВТБ, «Открытие брокер», «Церих капитал менеджмент» и «Алор».
«Ведомости» ознакомились с копией искового заявления, подлинность подтвердил президент «Финама» Владислав Кочетков. Адвокат «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко, представляющий интересы этой группы истцов, подтвердил подачу такого иска.
Из-за ценового коридора инвесторы не смогли закрыть позиции и оказались должны контрагентам суммы, многократно превышающие их вложения, пишут они в иске. Убытки, по их подсчетам, составили от 71 000 до до 42,7 млн руб. на человека (убыток рассчитывался как разница между ценой на момент установления планки на бирже и ценой экспирации в пересчете на количество контрактов у инвестора).
Биржа действовала недобросовестно и не воспользовалась своими полномочиями, чтобы предотвратить убытки участников рынка, убеждены истцы. Она в принципе не должна была проводить расчеты по отрицательной цене, настаивают они: согласно спецификации контрактов, цена их исполнения хотя и равна расчетной цене по итогам торгов на NYMEX, но корректируется с учетом ограничений расчетной цены, введенных на Московской бирже. И кроме того, отрицательные цены в любом случае противоречат законодательству, полагают истцы.
Недовольны они и тем, что биржа не стала двигать границы коридора 20 апреля, после того как заявки уперлись в $8,84. Это не позволило им закрыть «падающие» позиции в то время, как торги на NYMEX продолжались.
Биржа также не стала менять дату или условия исполнения контрактов, хотя была вправе это сделать, сетуют инвесторы: к примеру, дату исполнения следующего ‒ июньского ‒ контракта она впоследствии перенесла более чем на две недели. Это, с их точки зрения, позволило бы надлежащим образом отреагировать на отрицательные котировки майских контрактов, тем более что американская биржа еще 15 апреля предупреждала о такой возможности. Московская биржа о возможности отрицательных цен участников торгов не уведомила.
Ошибка на 40 миллионов
Еще один коллективный иск к Московской бирже подало бюро Milton Legal, сообщил его представитель. Иск подан от лица 23 инвесторов, сумма требований – 40 млн руб. В качестве третьих лиц заявлены НКЦ (Национальный клиринговый центр, входит в группу Московской биржи) и брокеры: «Финам», БКС, «Атон», «Открытие брокер», ВТБ, «Кит финанс», Альфа-банк и банк «Зенит».
«Биржа, безусловно, совершила грубую ошибку, лишив инвесторов возможности влиять на процесс торгов, а затем рассчитав цену экспирации по отрицательной цене», – говорится в сообщении Milton Legal. Нарушения биржи, по мнению истцов, также заключаются в том, что она не предупредила о возможности отрицательных цен, а затем, признав неготовность систем к работе с отрицательными котировками, вопрос распределения убытков оставила исключительно трейдерам.
Говоря только о том, что перерасчет цены экспирации невозможен, биржа занимает исключительно формальную позицию и оставляет без ответа призыв участников рынка о справедливом перераспределении убытков в сложившейся ситуации, говорится в сообщении Milton Legal.
Рынок никогда не будет прежним
«Разбираться в обоснованности претензий инвесторов должен суд, но мы бы хотели, чтобы позиция клиентов также была услышана и учтена», – говорит заместитель гендиректора «Алор брокера» Максим Дремин, подтверждая получение иска на 70 млн руб.
ВТБ еще не получил официальную информацию об иске на 70 млн руб., но знает про инициативную группу из клиентов, потерявших средства на фьючерсах, которая собирается обращаться в суд с такими претензиями, сообщил главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов. Ситуация экстраординарная и у каждой стороны существует свой на нее взгляд, признает он: «Потери понесли инвесторы, приобретавшие фьючерсы, брокеры, которые предоставляли им доступ к срочному рынку, и – репутационно – весь срочный рынок. Мы не знаем, каким образом закончится разбирательство, но одно мы можем сказать наверняка: срочный рынок для российских инвесторов никогда не будет таким, как до 21 апреля». Иск на 40 млн руб. ВТБ пока тоже не получил, сообщил его представитель.
«Открытие брокер» тоже пока не получил заявления, но знает об их подготовке, отметил директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов Александр Дубров. Позиция компании, говорит он, такова: сложилась беспрецедентная ситуация, в которой стоит руководствоваться не только положениями закона.
ФГ «БКС» пока не получала иски, сообщил ее представитель. «Финам» и «Кит финанс» иск на 40 млн руб. пока не получили. «Ведомости» ожидают ответов от других брокеров.
Требования инвесторов понятны, но необоснованны, полагает юрист Forward Legal Станислав Бородаев. Биржа всего лишь организует торги и не несет ответственности за экономические последствия сделки, а цену определяет рынок, напоминает он. По мнению юриста, биржа – это ненадлежащий ответчик, да и вряд ли ответчик по такому иску вообще возможен. «Суд должен отказать в удовлетворении иска, в ином случае биржа будет нести ответственность за ошибки инвесторов и рыночные риски. После такого решения биржевая торговля в России прекратит свое существование», – убежден Бородаев.
Биржи редко проигрывают инвесторам в судах, поскольку глубже понимают свой бизнес и знают, где и как подстраховаться с юридической точки зрения, замечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Эта ситуация вряд ли станет исключением, предполагает он: «Подобная инвестиционная деятельность не просто так относится к высокорискованной, и данное соображение суд наверняка будет учитывать».