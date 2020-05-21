ЦБ поддержал Московскую биржу в споре об убытках из-за отрицательных цен

Один из инвесторов обратился в ЦБ с жалобой на действия биржи, но тоже безуспешно. «Ведомоcти» ознакомились с его обращением. Он оценивал максимальный риск по контрактам исходя из минимально возможной цены $0,01 – это, по его расчетам, чуть более 221 000 руб. Но в итоге его убыток составил 1,45 млн руб., из них 1,15 млн руб. – задолженность перед брокером. Инвестор считает, что покрыть убытки, возникшие после остановки торгов, должна биржа, если же она откажется добровольно проводить перерасчет обязательств по контрактам, он просил ЦБ обратиться в суд с иском к ней для защиты инвесторов.