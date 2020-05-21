ЦБ поддержал Московскую биржу в споре об убытках из-за отрицательных цен

ЦБ поддержал Московскую биржу в споре об убытках из-за отрицательных ценИнвесторы потеряли миллионы на фьючерсах на нефть WTI
Центробанк поддержал Московскую биржу в споре с участниками рынка о ее действиях в ситуации, когда в конце апреля фьючерсы на североамериканскую нефть WTI ушли в минус. Биржа сначала не принимала заявки ниже $8,84, а на следующий день решила не проводить торги. Цена майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) тогда упала ниже нуля и к закрытию торгов достигла минус $37,63 за баррель – по этой цене Московская биржа и провела расчет. Игроки не могли закрыть позиции, и их убытки составили 0,7–1 млрд руб.
Действия биржи в этой нестандартной ситуации вызвали нарекания брокеров и их клиентов. Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев призывал биржу поучаствовать в реструктуризации этих убытков, но она отказалась.
Один из инвесторов обратился в ЦБ с жалобой на действия биржи, но тоже безуспешно. «Ведомоcти» ознакомились с его обращением. Он оценивал максимальный риск по контрактам исходя из минимально возможной цены $0,01 – это, по его расчетам, чуть более 221 000 руб. Но в итоге его убыток составил 1,45 млн руб., из них 1,15 млн руб. – задолженность перед брокером. Инвестор считает, что покрыть убытки, возникшие после остановки торгов, должна биржа, если же она откажется добровольно проводить перерасчет обязательств по контрактам, он просил ЦБ обратиться в суд с иском к ней для защиты инвесторов.
ЦБ (он владеет 11,8% акций биржи) не усмотрел нарушений во всех решениях биржи, на которые жаловались участники рынка, – «Ведомости» ознакомились с ответом первого замдиректора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Ольги Шишлянниковой. ЦБ изучил ситуацию и не нашел в действиях биржи нарушений законодательства об организованных торгах, нормативных актов ЦБ, а также собственных внутренних документов Московской биржи, подтвердил представитель регулятора.