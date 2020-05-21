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ЦБ поддержал Московскую биржу в споре об убытках из-за отрицательных цен

Инвесторы потеряли миллионы на фьючерсах на нефть WTI
Анна Третьяк
Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк поддержал Московскую биржу в споре с участниками рынка о ее действиях в ситуации, когда в конце апреля фьючерсы на североамериканскую нефть WTI ушли в минус. Биржа сначала не принимала заявки ниже $8,84, а на следующий день решила не проводить торги. Цена майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) тогда упала ниже нуля и к закрытию торгов достигла минус $37,63 за баррель – по этой цене Московская биржа и провела расчет. Игроки не могли закрыть позиции, и их убытки составили 0,7–1 млрд руб.

Действия биржи в этой нестандартной ситуации вызвали нарекания брокеров и их клиентов. Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев призывал биржу поучаствовать в реструктуризации этих убытков, но она отказалась.

Один из инвесторов обратился в ЦБ с жалобой на действия биржи, но тоже безуспешно. «Ведомоcти» ознакомились с его обращением. Он оценивал максимальный риск по контрактам исходя из минимально возможной цены $0,01 – это, по его расчетам, чуть более 221 000 руб. Но в итоге его убыток составил 1,45 млн руб., из них 1,15 млн руб. – задолженность перед брокером. Инвестор считает, что покрыть убытки, возникшие после остановки торгов, должна биржа, если же она откажется добровольно проводить перерасчет обязательств по контрактам, он просил ЦБ обратиться в суд с иском к ней для защиты инвесторов.

Московская биржа отказалась компенсировать убытки из-за отрицательных цен

Обвал цен на WTI в апреле стоил российским инвесторам почти миллиард рублей​

ЦБ (он владеет 11,8% акций биржи) не усмотрел нарушений во всех решениях биржи, на которые жаловались участники рынка, – «Ведомости» ознакомились с ответом первого замдиректора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Ольги Шишлянниковой. ЦБ изучил ситуацию и не нашел в действиях биржи нарушений законодательства об организованных торгах, нормативных актов ЦБ, а также собственных внутренних документов Московской биржи, подтвердил представитель регулятора. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных