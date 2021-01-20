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Инвестбанки увеличили доход

На рынке акционерного капитала «ВТБ капитал» обогнал Morgan Stanley и Goldman Sachs
Александра Кошкина
Одной из причин лидерства ВТБ может быть приоритет и лоббирование со стороны государства /АЛЕКСАНДРА АСТАХОВА / ВЕДОМОСТИ

Рост рынков акционерного и долгового капитала привел к увеличению комиссий инвестиционных банков России, сообщила в своем исследовании компания Refinitiv. По ее данным, в 2020 г. их комиссии оказались на 3% выше, чем годом ранее, и достигли $416,7 млн. Рейтинги банков по объему комиссий как с рынка акционерного капитала, так и долгового возглавил «ВТБ капитал». Причем по первому показателю российская компания обогнала таких западных монстров, как Morgan Stanley и Goldman Sachs: на его долю пришлось 22% против 18 и 17% соответственно у американских банков.

В 2020 г. «ВТБ капитал» выступил организатором ряда знаковых сделок с ценными бумагами – «Яндекса», «Совкомфлота», «Аэрофлота», Ozon, «Самолета», «Детского мира», HeadHunter. «Все эти сделки были по-своему уникальны и в очередной раз продемонстрировали возможности команды «ВТБ капитала» по структурированию сложных транзакций и привлечению инвесторов на российский рынок», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных