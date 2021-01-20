Инвестбанки увеличили доход

Рост рынков акционерного и долгового капитала привел к увеличению комиссий инвестиционных банков России, сообщила в своем исследовании компания Refinitiv. По ее данным, в 2020 г. их комиссии оказались на 3% выше, чем годом ранее, и достигли $416,7 млн. Рейтинги банков по объему комиссий как с рынка акционерного капитала, так и долгового возглавил «ВТБ капитал». Причем по первому показателю российская компания обогнала таких западных монстров, как Morgan Stanley и Goldman Sachs: на его долю пришлось 22% против 18 и 17% соответственно у американских банков.