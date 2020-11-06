Аналитики инвестбанков считают, что COVID-19 останется с нами надолго

По данным Statista, объем мирового рынка противовирусных препаратов в 2019 г. составлял $52,16 млрд. К 2027 г. эта цифра может вырасти до $75 млрд. Если брать вакцинацию от гриппа, то этот рынок оценивается аналитиками в $4,45 млрд в 2019 г. и в $7,6 млрд к 2027 г. По данным ресурса ClinicalTrials.gov, на начало ноября 2020 г. в мире велось 3787 официальных исследований, связанных с COVID-19. Из них более 1300 проводится в странах Европы, более 1000 – в странах Северной Америки. Всемирная организация здравоохранения сообщает о 47 вакцинах, которые проходят клинические испытания на людях на начало ноября.