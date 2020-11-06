Аналитики инвестбанков считают, что COVID-19 останется с нами надолго

Аналитики инвестбанков считают, что COVID-19 останется с нами надолгоОни оценивают рынок вакцин в $10 млрд в год
Как сообщает Financial Times (FT), аналитики инвестиционных банков Morgan Stanley и Credit Suisse провели оценку мирового рынка вакцин от COVID-19, исходя из потребности ежегодной вакцинации населения и текущей прогнозируемой средней стоимости одной дозы вакцины в $20. Фармацевтические компании могут ориентироваться на совокупные мировые продажи минимум в $10 млрд в год. Даже такие компании, как AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые обещали поставлять вакцину по себестоимости во время пандемии, смогут заработать на продажах после ее завершения.
«Наше основное предположение на сегодняшний день – это что нам нужна будет ежегодная вакцинация. [COVID-19] никуда не денется», – заявил FT аналитик Morgan Stanley по ценным бумагам в биотехнологическом секторе Мэттью Харрисон. По его оценкам, даже при «консервативном подходе», когда прививку будет делать примерно столько же людей, сколько ежегодно прививается от гриппа, объем рынка вакцин от COVID-19 составит $10 млрд.
Коллега Харрисона из Credit Suisse Эван Зигерман менее осторожен в своих оценках: по его мнению, в $10 млрд можно оценить только американский рынок вакцин от COVID-19. FT отмечает, что эта цифра эквивалентна годовой выручке от продаж 10 самых продаваемых лекарств. «Главный неизвестный параметр – мы не знаем, сколько будет действовать защита», – говорит Зигерман.
По данным Statista, объем мирового рынка противовирусных препаратов в 2019 г. составлял $52,16 млрд. К 2027 г. эта цифра может вырасти до $75 млрд. Если брать вакцинацию от гриппа, то этот рынок оценивается аналитиками в $4,45 млрд в 2019 г. и в $7,6 млрд к 2027 г. По данным ресурса ClinicalTrials.gov, на начало ноября 2020 г. в мире велось 3787 официальных исследований, связанных с COVID-19. Из них более 1300 проводится в странах Европы, более 1000 – в странах Северной Америки. Всемирная организация здравоохранения сообщает о 47 вакцинах, которые проходят клинические испытания на людях на начало ноября.
В самое ближайшее время на рынке могут появиться вакцины компаний AstraZeneca (разрабатывает совместно с Оксфордским университетом), Moderna и Pfizer (разрабатывает совместно с BioNTech). Как сообщает агентство Reuters, англо-шведская AstraZeneca буквально держит почти готовую вакцину «на льду», ожидая завершения клинических испытаний, которые находятся на последней стадии. По заявлениям компании, сейчас вакцина хранится замороженной в больших контейнерах, потом в нее будет добавлен финальный ингредиент, после чего ее будут хранить в обычных холодильниках перед отправкой. Однако из-за задержки испытаний компания сможет поставить в Великобританию в этом году только 4 млн доз, а не 30 млн, как планировалось ранее.
Цена у AstraZeneca одна из самых низких: $3–4 за дозу по сравнению с $10 у Johnson & Johnson, $19,5 у Pfizer и $25–30 у американской Moderna. Как сообщил FT аналитик инвестиционного банка SVB Leerink Джеффри Порджес, конкуренция на рынке вряд ли будет развиваться по сценарию «победителю достается все». Пока длится пандемия, понадобятся все доступные вакцины. Но потом производители будут конкурировать по эффективности и по цене своих препаратов.
Сообщения об экспортных перспективах российской вакцины «Спутник V» звучат противоречиво. Есть немало стран, готовых уже сейчас купить крупные партии отечественного препарата, несмотря на то что его клинические испытания не завершены. Например, президент Аргентины Альберто Фернандес на этой неделе заявил, что Россия продаст Аргентине 25 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», причем поставки начнутся уже в декабре. Власти Белоруссии говорят о намерении приобрести 100 000 доз и даже организовать в стране производство «Спутник V».
Также в Российском фонде прямых инвестиций сообщали об интересе к «Спутник V» со стороны Египта, Бразилии, Кубы и других стран. В то же время объемы производства вакцины в России пока не удается масштабировать настолько, чтобы удовлетворить хотя бы внутренний спрос. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял журналистам, что в декабре месячный объем производства вакцины «Спутник V» достигнет 1,5 млн доз, в январе – 3–3,5 млн. Выйти на объемы производства до 15 млн доз вакцины в месяц планируется весной следующего года, отметил Мантуров. То есть поставки партий «Спутник V» на экспорт вряд ли начнутся раньше весны 2021 г. На внутреннем рынке прогнозируемая цена дозы составляет 1000 руб.
Суммарное количество заразившихся COVID-19 в мире на настоящий момент превысило 48 млн человек, из них 32 млн человек выздоровели, а умерло от вируса 1,2 млн человек.