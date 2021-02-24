Частное домостроение поддержат льготной ипотекой

С учетом особенностей индивидуального жилищного строительства проектом постановления устанавливаются такие способы обеспечения по кредиту, как передача в залог по кредиту иного недвижимого имущества, а также возможность поручительства физлица. Документ определяет и особенности расчета минимального первоначального взноса. «В частности, при приобретении за счет кредита объекта ИЖС вместе с земельным участком первоначальный взнос будет рассчитываться исходя из совокупной стоимости приобретаемых объектов, включая стоимость такого земельного участка. В случае строительства объекта ИЖС стоимость такого объекта будет определяться исходя из цены договора подряда», – прописано в документе.