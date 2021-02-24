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Частное домостроение поддержат льготной ипотекой

Эксперты не ожидают такого сильного эффекта, как на рынке квартир
Елена Ведерина
Эксперты сомневаются, что льготная ипотека приведет к взрывному росту рынка частных домов /СЕРГЕЙ ПОРТЕР / ВЕДОМОСТИ

Идея распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов описана в проекте постановления правительства, которое разместил для общественного обсуждения Минфин России. Если документ будет принят, то семьи с детьми получат возможность оформить льготную ипотеку на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке с первоначальным взносом от 15%.

С учетом особенностей индивидуального жилищного строительства проектом постановления устанавливаются такие способы обеспечения по кредиту, как передача в залог по кредиту иного недвижимого имущества, а также возможность поручительства физлица. Документ определяет и особенности расчета минимального первоначального взноса. «В частности, при приобретении за счет кредита объекта ИЖС вместе с земельным участком первоначальный взнос будет рассчитываться исходя из совокупной стоимости приобретаемых объектов, включая стоимость такого земельного участка. В случае строительства объекта ИЖС стоимость такого объекта будет определяться исходя из цены договора подряда», – прописано в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных