Коррекция на рынке криптовалют – лучшее время для новых закупок

Коррекция на рынке криптовалют – лучшее время для новых закупокГлавный вопрос для криптоинвесторов – что сейчас покупать: биткойн или эфир
После установления нового рекорда по объему капитализации – более $2 трлн – мировой рынок криптовалют перешел к коррекции. С 5 по 8 апреля биткойн (ВTC) подешевел на 5,4% (с $59 780 до $56 575), эфир (ETH) – на 5,7% (с $2129 до $2008), риппл (XRP) – на 12,3% (с $1,07 до $0,94), кардано (ADA) – на 9,8% (с $1,32 до $1,19). При этом все аналитики уверены, что коррекция окажется краткосрочной и очень скоро рынок вновь развернется к росту. Так что сейчас самое время увеличить свой криптовалютный портфель, воспользовавшись просадкой цен. Главный вопрос – какую именно из ведущих криптовалют имеет смысл покупать сегодня.
Биткойн за последний месяц изрядно растерял симпатии инвесторов, поскольку сдал позиции и опустился ниже $60 000. Мало того, по подсчетам Cointelegraph, 90% альткойнов из топ-50 монет показали доходность за последние 90 дней выше, чем у биткойна, а индекс доминирования «битка» снизился до самого низкого значения с начала года (58,6%). Между тем эфир за предыдущие две недели подорожал на 35% и 6 апреля установил новый рекорд стоимости – $2143.