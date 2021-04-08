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Коррекция на рынке криптовалют – лучшее время для новых закупок

Главный вопрос для криптоинвесторов – что сейчас покупать: биткойн или эфир
Ирина Власова
Главный вопрос для криптоинвесторов – что сейчас покупать: биткойн или эфир /Евгений Разумный / Ведомости

После установления нового рекорда по объему капитализации – более $2 трлн – мировой рынок криптовалют перешел к коррекции. С 5 по 8 апреля биткойн (ВTC) подешевел на 5,4% (с $59 780 до $56 575), эфир (ETH) – на 5,7% (с $2129 до $2008), риппл (XRP) – на 12,3% (с $1,07 до $0,94), кардано (ADA) – на 9,8% (с $1,32 до $1,19). При этом все аналитики уверены, что коррекция окажется краткосрочной и очень скоро рынок вновь развернется к росту. Так что сейчас самое время увеличить свой криптовалютный портфель, воспользовавшись просадкой цен. Главный вопрос – какую именно из ведущих криптовалют имеет смысл покупать сегодня.

Биткойн за последний месяц изрядно растерял симпатии инвесторов, поскольку сдал позиции и опустился ниже $60 000. Мало того, по подсчетам Cointelegraph, 90% альткойнов из топ-50 монет показали доходность за последние 90 дней выше, чем у биткойна, а индекс доминирования «битка» снизился до самого низкого значения с начала года (58,6%). Между тем эфир за предыдущие две недели подорожал на 35% и 6 апреля установил новый рекорд стоимости – $2143.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных