Коррекция на рынке криптовалют – лучшее время для новых закупок

После установления нового рекорда по объему капитализации – более $2 трлн – мировой рынок криптовалют перешел к коррекции. С 5 по 8 апреля биткойн (ВTC) подешевел на 5,4% (с $59 780 до $56 575), эфир (ETH) – на 5,7% (с $2129 до $2008), риппл (XRP) – на 12,3% (с $1,07 до $0,94), кардано (ADA) – на 9,8% (с $1,32 до $1,19). При этом все аналитики уверены, что коррекция окажется краткосрочной и очень скоро рынок вновь развернется к росту. Так что сейчас самое время увеличить свой криптовалютный портфель, воспользовавшись просадкой цен. Главный вопрос – какую именно из ведущих криптовалют имеет смысл покупать сегодня.