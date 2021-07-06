Банки фиксируют рост кибератак на свои системы

Банки фиксируют рост кибератак на свои системыЧем больше услуг банки предоставляют удаленно, тем выше киберриски, считают в ЦБ
Крупнейшие российские банки – Сбербанк и ВТБ – фиксируют рост попыток киберпреступников атаковать их информационную инфраструктуру. Еженедельно Сбербанк видит около 100 кибератак на информационные системы и сервисы банка, рассказал «Ведомостям» его представитель, за январь – апрель число DDoS-атак выросло в 4 раза относительно прошлого года, до 60.
Кратный рост кибератак на банк отмечают и в ВТБ – 1,2 млн попыток за пять месяцев этого года, в то время как за весь прошлый их было 750 000, сообщил зампред правления ВТБ Вадим Кулик, выступая 2 июля на Международном финансовом конгрессе (МФК).
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