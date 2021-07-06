Банки фиксируют рост кибератак на свои системы

Кратный рост кибератак на банк отмечают и в ВТБ – 1,2 млн попыток за пять месяцев этого года, в то время как за весь прошлый их было 750 000, сообщил зампред правления ВТБ Вадим Кулик, выступая 2 июля на Международном финансовом конгрессе (МФК).