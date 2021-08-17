Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через иностранные платежные системы

Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через иностранные платежные системыРанее маркетплейс объявил о снижении цен при оплате через «Мир», СБП или SberPay
Visa расследует введение крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Mastercard.
Ранее Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем «Мир», Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн руб., считают в компании. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%, пояснили в Wildberries.
Представитель Федеральной антимонопольной службы сообщил «Ведомостям», что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагают данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».
«В связи с этим основания для применения мер антимонопольного реагирования в описанной ситуации отсутствуют», — подчеркнул представитель службы.
Механизм оплаты действует так: при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю, что ему придется доплатить 2% от стоимости заказа в случае оплаты иностранными платежными системами. При этом маркетплейс автоматически предлагает не оплачивать комиссию и выбрать способ оплаты с помощью карты «Мир» или платежного сервиса SberPay — тогда комиссия обнуляется. Если же пользователь расплачивается картами платежных систем Visa и Masterсard, то в оплате заказа автоматически отображается сумма комиссии.
В Wildberries отреагировали на заявление Visa, отметив, что «не вводили каких-либо дополнительных комиссий, а отдельно выделили комиссию платежных систем». «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — отметил представитель компании.
Закон «О защите прав потребителей» не нарушается, так как потребитель не ограничивается в выборе удобных ему способов расчетов. «Вопрос нарушения законодательства о конкуренции применительно к бизнесу операторов платежных систем должны оценить они сами и ФАС», — считает адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов.
Комиссия за прием карт — эквайринг — устанавливается в виде процента от суммы операции. Комиссию за эквайринг платит торговая точка или площадка эквайеру, или обслуживающему банку. В свою очередь обслуживающий банк, или эквайер, перечисляет долю от комиссии, или интерчейндж, платежной системе. Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Доходы от интерчейнджа эмитенты используют для развития карточных продуктов, выплаты бонусов и кешбэков и т. д. Интерчейндж может зависеть от типа торговой точки или карты, которой расплатились, и составляет 0,3–2,35%.
Из-за пандемии ЦБ в марте прошлого года впервые воспользовался правом ограничивать ставки эквайринга и установил максимальный порог для отдельных категорий ритейлеров: с 15 апреля по 30 сентября банки не могли брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки. До этого комиссия для магазинов составляла 1,2–2,2%. Льготная ставка действовала для интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники (при покупке товаров на сумму до 20 000 руб.), а также лекарств.
После отмены ограничений по ставкам банки решили повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами, сообщал РБК. С 1 октября прошлого года в зависимости от типа карты или категории товара банковские ставки по комиссии за эквайринг составили 1,2–2,2%. При этом для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов комиссия при оплате покупок по QR-коду через СБП установлена Центробанком в размере 0,4%.