Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через иностранные платежные системы

«Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries.