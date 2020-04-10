Visa и Mastercаrd снизили тарифы после решения ЦБ

«Как эмитент мы предлагаем все карты с бонусами и кэшбэками, то есть отдаем потребителям часть своих доходов от интерчейнджа, чтобы стимулировать их расплачиваться безналично. Но эмитенты не могут работать себе в убыток, и поэтому если нет интерчейнджа – нет кэшбэков», – подчеркивает Лепехин. И добавляет, то в России растет доля безналичного оборота в том числе за счет интерчейнджа, а в Европе, где он установлен законодательно на уровне 0,2–0,3%, доля оплаты картами существенно ниже. «Важно, чтобы регулирование ставки эквайринга было временным, как это декларировалось с самого начала», – заключил он.