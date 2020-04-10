Visa и Mastercаrd снизили тарифы после решения ЦБ

Visa и Mastercаrd снизили тарифы после решения ЦБИз-за ограничения ставки эквайринга банки могут отменить бонусы и кэшбэки
Международные платежные системы Visa и Mastercаrd с 15 апреля по 30 сентября снизят межбанковскую комиссию для покупок в онлайн-магазинах до 0,7%, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех банков. 10 дней назад назад такую же комиссию установила созданная Центробанком российская платежная система «Мир».
Изменить тарифы платежным системам пришлось после того, как ЦБ впервые воспользовался своим правом ограничивать ставки эквайринга: с 15 апреля по 30 сентября банки не могут брать с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки. По данным ЦБ, сейчас за эту услугу они платят 1,2–2,2%. Льготная ставка будет действовать для интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники (при покупке товаров на сумму до 20 000 руб.), а также лекарств. Мера нужна, чтобы в условиях пандемии коронавируса россияне могли не выходя из дома делать онлайн-покупки, а торговые точки – предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом, объяснял регулятор.
ЦБ ограничил конечную ставку эквайринга для магазинов (ее также называют торговой уступкой), однако размер главной ее составляющей – межбанковской комиссии, или интерчейнджа, – устанавливают платежные системы. Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Доходы от интерчейнджа эмитенты используют для развития карточных продуктов, выплаты бонусов и кэшбэков, и т. д. Интерчейндж может зависеть от типа торговой точки или карты, которой расплатились, и составляет 0,3–2,35%. Чтобы эквайеры не терпели убытки при ограничении ставки эквайринга 1%, платежным системам пришлось изменить размер интерчейнджа.
«В рамках мер, реализуемых Банком России по временному ограничению максимального значения эквайринговых комиссий по онлайн покупкам <...> Visa установит на уровне 0,7% размер межбанковской комиссии за онлайн-покупки», – рассказал представитель платежной системы. Но подчеркнул, что рыночные механизмы управления ставками межбанковской комиссии, по убеждениям компании, – это наиболее эффективный способ развития безналичной экономики. Межбанковские комиссии играют важную роль в поддержании баланса между участниками рынка и являются ключевым источником инвестиций в создание и поддержание инфраструктуры безналичной оплаты, подчеркнул представитель Visa. Mastercard к моменту выхода статьи комментарий не предоставила.
Кэшбэк под угрозой
Значительная часть карточных операций пока приходится на оффлайн: совокупный оборот по картам в несколько раз превышает весь оборот рынка электронной коммерции. Так, В 2019 г. розничный оборот онлайн-торговли в России достиг 2 трлн руб. (судя входят наличные и безналичные платежи), по оценкам Data Insight. При этом всего на территории России в прошлом году было совершено покупок по картам на 24,8 трлн руб., следует из данных ЦБ.
По задумке ограничение ставки эквайринга должно поддержать онлайн-торговлю, но сейчас это и так один из немногих растущих и хорошо чувствующих себя сегментов в экономике, объясняет начальник управления банковских карт Газпромбанка Дмитрий Лепехин. Результатом регулирования станет падение доходов банков-эмитентов, и они будут вынуждены временно отменить программы лояльности в категориях онлайн-покупок, где установлена льготная ставка, объясняет он. По его словам, если ритейлеры не снизят цены пропорционально снижению ставки эквайринга, получится, что магазины увеличили свою маржинальность за счет потребителей, которые останутся без бонусов и кэшбэков, а стоимость товаров для них при этом не снизится.
«Как эмитент мы предлагаем все карты с бонусами и кэшбэками, то есть отдаем потребителям часть своих доходов от интерчейнджа, чтобы стимулировать их расплачиваться безналично. Но эмитенты не могут работать себе в убыток, и поэтому если нет интерчейнджа – нет кэшбэков», – подчеркивает Лепехин. И добавляет, то в России растет доля безналичного оборота в том числе за счет интерчейнджа, а в Европе, где он установлен законодательно на уровне 0,2–0,3%, доля оплаты картами существенно ниже. «Важно, чтобы регулирование ставки эквайринга было временным, как это декларировалось с самого начала», – заключил он.
Вице-президент «Открытия» Александр Дынин, курирующий эквайринг, считает верным решение о поддержке онлайн-торговли, однако отмечает дисбаланс в ставках как между физическим и интернет-эквайрингом, так и между отраслями. На структуре доходов и расходов бизнеса в части эквайринга изменения значимо не скажутся, говорит он. В целом маржа банков-эквайеров минимальна, она составляет 0-0,15% от суммы операции, рассказывал Дынин на вэбинаре «Банковского обозрения». Результатом изменения платежными системами интерчейнджа станет сохранение доходов эквайеров и значительное падение доходов эмитентов, следовало из его слов.
В среднесрочной перспективе рынок может отреагировать снижением объемов программ лояльности для держателей карт, указывает представитель Промсвязьбанка. Правда, ПСБ пока не меняет условия программ лояльности: начисление кэшбэка сохраняется и для кредитных, и для дебетовых карт. Не меняет программу лояльности и «Русский стандарт», сообщил его представитель.
Райффайзенбанк считает, что снижение ставки эквайринга не повлияет на цены для клиентов, говоритруководитель направления по развитию электронной коммерции Георгий Коннов. По его словам, ставка в 1% приводит к убыткам при проведении транзакций и ставит под вопрос подключения эквайринга для небольших клиентов. Крупнейший карточный игрок Сбербанк отказался от комментариев.
Свободная касса
Сильнее всего ограничение ставки эквайринга в онлайне ударит по платежным сервисам, предоставляющим онлайн-магазинам услуги приема карт и агрегирующим платежи от них. Как правило, небольшие и средние онлайн-магазины работают не напрямую с банками, а через платежные сервисы вроде «Яндекс.Касса», Robokassа, CloudPayments. До регулирования ставки их доход составлял в среднем 0,1–1,5%, рассказывал Дынин на вэбинаре, теперь их маржа в сегментах с льготной ставкой упадет до нуля.
«Яндекс.Касса» предложит клиентам из отраслей, определенных ЦБ, ставку 1% на платежи банковским картами и кошельками «Яндекс.Деньги», рассказал ее представитель. Он рассчитывает, что снижение комиссии до общего для всех участников рынка уровня позволит привлечь больше клиентов. Новые комиссии за дополнительные услуги компания вводить не будет, уверяет ее представитель. Сейчас «Яндекс.Касса» отмечает рост заявок на подключение от компаний, у которых раньше была лишь офлайн-оплата.
Понизит ставку до 1% и CloudPayments, говорит его сооснователь и гендиректор Дмитрий Спиридонов. По его словам, платежные сервисы, работающие с банками, обязаны выполнить распоряжение ЦБ. Компании не удастся сохранить безубыточность, констатирует он. «Но, я, как предприниматель, готов нести эти издержки, уже стиснул зубы и урезал расходы, например, отказался от площадей в офисе», – рассказывает Спиридонов. Компания не планирует вводить комиссии за дополнительные сервисы. По его словам, сейчас обороты падают, поскольку у ряда партнеров снизились или приостановились продажи.
«Как платежный провайдер мы не подпадаем под регулирование ЦБ, – рассказывает исполнительный директор Robokassa Татьяна Глазачева. – В свою очередь мы обслуживаемся в банке-эквайере, и для него мы, по сути, сами выступаем торговой точкой, аккумулирующей на себе платежи от клиентов множества предприятий».
Если для Robokassa эквайеры сделают ставку 1%, то сервис установит ее и для онлайн-магазинов из категорий, определенных ЦБ, хотя это будет означать работу в ноль, если не в минус, указывает Глазачева. Она также указывает на рекордные темпы роста подключений новых торговых точек. У компании есть немало клиентов, для которых дополнительные сервисы закладывалась в конечную ставку за эквайринг, теперь им придется отдельно оплачивать эти услуги, покольку Robokassa несет расходы по поддержанию этих сервисов. В среднем из-за введения регулирования стоимость приема платежей (с полным пакетом услуг) снизится для льготных категорий с 3,9 до 2,5% от суммы операции.
Запрос в ЦБ остался без ответа.