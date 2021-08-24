Банк России начинает реформу платежного рынка

Банк России начинает реформу платежного рынкаОна грозит потерей банками части их комиссионных доходов
Банк России объявил о готовящейся реформе платежного рынка, которая может обернуться для банков потерей части комиссионных доходов: регулятор даст возможность любой нефинансовой компании заниматься платежами россиян. Об этом говорится в докладе ЦБ.
В России проводить платежи и переводы могут банки или небанковские кредитные организации (например, сервис «Золотая корона» или Western Union) – никакая другая финансовая и тем более нефинансовая организация не может заниматься этим бизнесом. Это большой рынок: в 2020 г. граждане совершили платежей по картам на 29,4 трлн руб., следует из данных ЦБ. Центробанк предлагает дать нефинансовым и небанковским финансовым организациям право инициировать переводы от имени клиентов – составлять с их согласия распоряжения и направлять их в банки, где открыты счета. А также эти переводы осуществлять – агрегировать безналичные платежи, обеспечивать функцию эквайринга (прием платежей по карте), открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними.
К предоставлению платежных услуг уже проявили интерес микрофинансовые компании, брокеры, интернет-поисковики, розничные магазины и супермаркеты, рассказал журналистам зампред Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, нефинансовые игроки хотят, чтобы клиенты у них не только что-то приобретали, но и проводили через них платежи – это снизит издержки. Точные сроки проведения реформы пока не известны, сначала надо обсудить идею с рынком, сообщил Чистюхин.
Высокие издержки компаний на прием банковских карт – давняя проблема, которую своей реформой надеется решить ЦБ. Сейчас, чтобы компания могла на своем сайте или в магазине принимать платежи, она заключает договор банковского эквайринга. Когда клиент платит картой, банк берет за это эквайринговую комиссию. Основная ее часть – межбанковская комиссия, или интерчейндж, – устанавливается платежной системой. Ее банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Средний размер комиссии за эквайринг составляет 0,3–3,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Чем выше интерчейндж, тем дороже для торговой точки стоит прием карты.
Российские ритейлеры несколько лет борются за снижение стоимости приема карт, а платежные системы – за доходы банков, чтобы те могли больше вкладывать в карточный бизнес. В 2019 г. спор дошел до президента: продавцы пожаловались, что за прием карт с них берут слишком много, и Владимир Путин назвал это «квазиналогом» на бизнес. 16 августа крупнейший российский маркетплейс Wildberries и вовсе предложил покупателям доплачивать 2% за прием карт Visa и Mastercard либо расплатиться картой российской платежной системы «Мир», провести платеж через Систему быстрых платежей (СБП) или Sberpay (сервис Сбербанка).
Изменение такой бизнес-модели, когда нефинансовые организации смогут самостоятельно заниматься эквайрингом, должно снизить издержки на прием платежных карт, считает Банк России. Потребитель сможет совершать платежные операции напрямую в мобильном приложении компании – например, направлять через него запрос к своему счету в банк для совершения перевода или платежа.
Как это будет работать
Банк России создает институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и планирует разработать под это законодательство. Получать платежную лицензию не придется – достаточно войти в реестр, который будет вести ЦБ. Для этого компания должна будет соблюдать минимальные требования стоимости чистых активов (их размер ЦБ пока не называет), антиотмывочное законодательство, а ее топ-менеджеры – соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации. При допуске небанковской финансовой организации (страховщики, брокеры, профучастники и т. д.) к платежной деятельности будут учитываться действующие регуляторные требования в том числе к финансовой устойчивости.
Все НППУ должны будут соблюдать требования об организации системы управления рисками, обеспечении информационной безопасности, непрерывности деятельности. Средства клиентов для оказания платежных услуг должны будут находиться на отдельных банковских счетах и использоваться только для оказания платежных услуг – это позволит отделить средства клиентов от собственных средств НППУ как в ходе их деятельности, так и в случае банкротства компании. Обособленные средства не будут включаться в общую конкурсную массу и смогут направляться только на удовлетворение требований клиентов. Небанковским финансовым компаниям предлагается оказывать платежные услуги в статусе небанковских кредитных организаций – делать переводы без открытия банковских счетов.
В своей деятельности НППУ смогут при необходимости использовать платежную инфраструктуру. Для этого им будет предоставлено право участия в платежных системах. В качестве специальных участников НППУ смогут инициировать через открытые API переводы клиентов по их банковским счетам в организациях-участниках, а также в качестве участников платежных систем направлять распоряжения и получать переводы денежных средств, в том числе в СБП.
Планируется, что компания, совмещающая свою деятельность с платежной, будет обособлять средства клиентов для оказания платежных услуг только на корреспондентском счете в Банке России.
Сам себе рынок
Реформа ЦБ направлена еще и на улучшение условий конкуренции на платежном рынке. Особенность карточного бизнеса в России – доминирование одного игрока, Сбербанка (его представитель отказался от комментариев). Он является лидером и в эмиссии карт, и в эквайринге. На конец 2020 г. количество активных карт (кредитных и дебетовых) в Сбербанке составляло 138 млн шт. – это 66% всех активных карт, следует из данных ЦБ. Хотя еще в 2018 г. доля банка в картах была 51%. В начале 2019 г. доля госбанка на рынке эквайринга по обороту была 67,1%, но по итогам прошлого года, по данным ФАС, она снизилась до 65%. Таким образом, у Сбербанка много операций, где он одновременно и банк, обслуживающий торговца, и эмитент карты, которой расплатились. Большую долю доходов от эквайринга получают те, кто совмещает функции эквайера и эмитента. В таких случаях банк может обрабатывать транзакции сам, не обращаясь к платежной системе, а лишь направляя ей отчеты об операциях.
Крупнейший банк впервые детально раскрыл, какой объем платежей по карте проходит через сеть его торговых терминалов и онлайн: 9,4 трлн руб. в первом полугодии, что на 42% выше показателя прошлого года, следует из презентации банка к МСФО. Количество транзакций эквайринга выросло на 34,3% до 15,6 млрд. Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга достиг 27 трлн руб. (+31,6%). Благодаря росту транзакционной активности у банка растет чистый комиссионный доход – на 18,3% до 291 млрд руб.
Доля остальных лидеров этого рынка – ВТБ, Альфа-банка, «Тинькофф банка» и Газпромбанка – как по эмиссии, так и по объемам эквайринга не превышает 23% суммарно, говорится в докладе ФАС о конкуренции. Представители этих четырех банков не ответили на запрос «Ведомостей».
Что думает рынок
В мировой практике уже есть примеры, когда расчеты осуществляют не только банки, указывает заместитель директора по развитию бизнеса OpenWay Сергей Лебедев. В чистом виде сам эквайринг это не удешевит, если говорить о карточных платежах – правила платежных систем это не затронет и комиссии интерчейнджа никуда не денутся. Но это может подстегнуть некарточные формы расчета, тренд на уход от платежей с карты на карту уже начался: СБП благодаря низким комиссиям набирает обороты и долю переводов у платежных систем она отъест – это лишь вопрос времени, считает эксперт. Это также дает дорогу массе возможных идей или появлению уже реализованных за рубежом – например, чего-то похожего на Revolut. Это британский финтех-стартап с российскими корнями, который предлагает мультивалютную дебетовую карту и позволяет конвертировать средства из одной валюты в другую по межбанковскому курсу, обменивать криптовалюты, совершать бесплатные денежные переводы в любую точку мира.
Предложение ЦБ позволит привлечь на рынок новых игроков и усовершенствовать платежные инструменты за счет технологий, говорит представитель «Яндекса». Wildberries надеется, что инициатива ЦБ позволит снизить комиссии при проведении онлайн-платежей, которые сегодня являются чрезмерно высокими по сравнению с тарифами в Европе и США, говорит финансовый директор компании Владимир Бакин.
Американский инвестбанк Merrill Lynch еще в 1980-х предложил комбинацию брокерского аккаунта с традиционной чековой книжкой и кредитным счетом, напоминает гендиректор управляющей компании «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева, с 2012 г. такой счет есть у Fidelity – одной из трех ведущих мировых УК. По мнению Кривошеевой, УК должна быть полностью вписана в жизненный цикл клиента: выплачивать дивиденды, купоны, иметь возможность посылать эти выплаты на оплату квартиры, обучения детей и проч. «Почему нельзя привязать карточки или просто дать клиентам возможность более гибкого использования счетов доверительного управления, платить с них в магазинах и т. п.?» – рассуждает она. В России это может быть реализовано и востребовано со стороны клиентов – повысит их лояльность УК, снизит транзакционные и временные затраты, полагает Кривошеева. Также эта тема очень актуальна при появлении цифрового рубля.
Для брокеров предложение может быть интересным, причем не только в части себестоимости, но и в плане реализации новых сервисов, связанных с автопополнением счетов, кредитованием под активы на брокерском счете и проч., считает предправления «Финама» Владислав Кочетков. Другое дело, что большинство крупных брокеров имеют в составе своих групп банки и могут реализовывать подобные решения. А для небольших компаний технологическая и регуляторная нагрузка, связанная с реализацией новых возможностей, может оказаться слишком дорогой, отмечает он. Основная себестоимость при оплате картой приходится на комиссии платежных систем, поэтому в этой части финансовый выигрыш будет не столь существенным и речь скорее о сервисной гибкости, считает Кочетков.
Конкурировать с банками в части комиссий за платежные операции будет сложно, поскольку переводы по СБП и снятие наличных в банках сейчас бесплатны, а выстроить инфраструктуру для приема платежей – задача непростая, говорит предправления банка «Русский стандарт» Сергей Берестовой. Отдельное внимание, по его словам, будет необходимо уделить обеспечению безопасности операций, поскольку в банковском секторе она уже выстроена, а у других поставщиков услуг ее будет необходимо создавать с нуля или доводить до того же уровня.
Предоставление компаниям возможности оказывать платежные услуги, в свою очередь, скажется на прибыльности банковских операций в части доходов от эквайринга, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Но влияние не будет сильным из-за невысокой доли комиссий от платежных услуг в структуре всего финансового результата банков.
В подготовке статьи участвовала Алена Тригубко